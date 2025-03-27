SPK Onay Verdi! Dev İngiliz Bankası Türkiye'ye Geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finans dünyasının önde gelen bankalarından uluslararası çapta hizmet veren İngiliz devi Barclays Bank PLC'nin yüzde 100'üne sahip olacağı Barclays Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurumun kuruluşuna izin verdi.

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SPK Onay Verdi! Dev İngiliz Bankası Türkiye'ye Geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu'nun haftalık bülteni yayımlandı. Buna göre Kurul, Barclays Bank PLC'nin yüzde 100'üne sahip olacağı Barclays Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurumun kuruluşunu uygun buldu.

'PİYASALAR TARAFINDAN OLUMLU KARŞILANACAK'

Analistler, Kurul'un, bir süre önce yeni aracı kurum kuruluşunun önünü açtığına dikkati çekerek, uzun bir sürenin ardından bu ölçekte bir finans kurumunun Türkiye'ye olan ilgisinin piyasalar tarafından olumlu karşılanacağını kaydetti.

SPK, daha önce de yine Türkiye'nin önde gelen bankaları olan Aktif Yatırım Bankası AŞ ve Fibabanka AŞ'ye ait 2 yeni aracı kurum kuruluşunu onaylamıştı.

Kaynak: AA

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