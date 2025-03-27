New York Borsası Düşüşle Açıldı

ABD Başkanı Trump, ithal edilen otomobil, hafif ticari araç ve temel otomobil parçalarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı. Söz konusu tarifelerin 2 Nisan'da yürürlüğe gireceği açıklandı. Trump, yalnızca ABD'de üretilen otomobillerin bu uygulamadan muaf olacağını duyurdu.

OTOMOTİV HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Tarife kararının ardından ABD, Avrupa ve Asya merkezli birçok otomobil üreticisi endişe yaşarken, ABD borsalarında özellikle otomotiv hisselerinde değer kaybı dikkat çekti. General Motors hisseleri yüzde 9’a, Ford hisseleri ise yüzde 1’e yakın geriledi. Trump yönetiminin adımı, geniş tedarik zincirine sahip otomotiv sektörü genelinde satış baskısı oluşturdu.

AB KARŞI HAMLEYE HAZIRLANIYOR

Trump'ın hamlesi, Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekti. AB'nin, ABD'nin otomobil ve parça ithalatına yönelik ek vergilerine karşı misilleme adımları için hazırlık yaptığı belirtildi. Bu gelişmeler piyasalarda belirsizliği artırdı.

ENFLASYON VE BÜYÜME ENDİŞESİ ÖNE ÇIKTI

Uzmanlar, yeni tarife politikasının enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğine ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. Tarife kararının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,35 seviyesinde dengelendi, dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalarak 103,9 seviyesine geriledi.

EKONOMİK VERİLERDE BÜYÜME SÜRÜYOR

ABD ekonomisinin 2024 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme oranı ise yukarı yönlü revize edildi. Ekonomi, yılın son çeyreğinde yüzde 2,4 büyüyerek piyasa beklentilerinin üzerinde performans gösterdi. Daha önce bu oranın yüzde 2,3 olacağı tahmin edilmişti.

İŞSİZLİK BAŞVURULARI GERİLEDİ

Ülkede işsizlik maaşı başvurularında da gerileme kaydedildi. 22 Mart ile biten haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 1000 kişi azalarak 224 bine indi ve beklentilerin altında gerçekleşti.

GÖZLER KİŞİSEL TÜKETİM HARCAMALARINDA

Analistler, ABD ekonomisinde enflasyon ve büyüme görünümüne ilişkin daha net sinyallerin, yarın açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verileriyle birlikte ortaya çıkacağını belirtiyor. Piyasalar, açıklanacak verileri yakından izleyecek.

Kaynak: AA