Son Dakika: Merkez Bankası Rezervlerindeki Düşüş Belli Oldu: Bilanço Ağır: Yabancılardan 9,5 Ayın En Sert Hisse Satışı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı ve tutukluluk sürecinde piyasalarda yaşanan sert harekete Merkez Bankası döviz satışı yolu ile müdahale etmişti. Geçtiğimiz hafta açıklanan verilerde ise yüzde 0,7 artarak 171,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Brüt döviz rezervleri bu dönemde 97 milyar 69 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, altın rezervleri ise 74 milyar 13 milyon dolara çıktı.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE CİDDİ DÜŞÜŞ

Piyasalardaki dalgalanma sonrası kasadan eksilen para hakkında birçok hesaplama yapıldı ancak resmi açıklama ise bugün geldi. Merkez Bankası’nın rezervleri geçtiğimiz hafta 161,1 milyar dolara geriledi.

Net rezerv ise 73,9 milyar dolardan 11,8 milyar dolar gerileyerek 62,1 milyar dolara düştü. Swap hariç rezerv 65,4 milyar dolardan, 13,2 milyar düşerek 52,2 milyar dolara geriledi. Böylelikle brüt rezervlerde Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı düşüş kaydedildi.

Resmi rezerv varlıkları, 21 Mart haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 4,7 azaldı.

TCMB döviz rezervleri 8 yılı aşan bir süre sonra ilk kez çıktığı 173 milyar doların üzerinde kalamamıştı.

YABANCILARDAN 9,5 AYIN EN BÜYÜK HİSSE SATIŞI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistiklerini açıkladı.

21 Mart haftasında yabancı yatırımcılar 443,8 milyon dolarlık hisse satarken, 439,5 milyon dolarlık tahvil satışı yaptı. Hisse satışı 7 Haziran 2024 haftasından bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Yabancıların hisse senedi stoku 35,80 milyar dolardan 28,75 milyar dolara gerilerken, tahvil stoku da 20,87 milyar dolardan 18,70 milyar dolara indi.

Kaynak: Haber Merkezi