Ödeme Sistemlerine Sıkı Kurallar! 'FAST' Zorunluluğu Geldi: 31 Aralık Son Tarih

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ödeme hizmeti sağlayıcıları hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Bu yönetmelik değişikliği ile ödeme hizmeti sağlayıcıları ve elektronik para şirketleri için yeni düzenlemeler getirildi. Yeni yönetmeliğe göre bu kuruluşların, müşteri ödemelerini banka hesaplarıyla entegre etmeleri ve FAST sistemine katılmaları gerekecek.

Öte yandan dijital cüzdan hizmeti sunmaya başlayan yeni firmalar için belirli izin ve kurallar uygulanacak. Mevcut şirketler ise, 31 Aralık 2025'e kadar bu düzenlemelere uyum sağlamak zorunda kalacak.

Kaynak: Haber Merkezi