Altın fiyatları kritik eşiğe geriledi: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? (20 Nisan 2023 Perşembe)

ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

New York Fed Başkanı John Williams enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini ancak hala çok yüksek seviyede olduğunu ifade etti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başlanırken, temmuz toplantısına ilişkin belirsizlikler de güçlendi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle gram altın geçen bin 273 TL ile test ettiği rekor seviyeden gerileyerek bin 246 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.

ALTININ ONS FİYATI KRİTİK SEVİYEDE

Öte yandan altının ons fiyatı dün bin 969 dolarla 3 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye inmesinin ardından kayıplarını kısmen telafi ederek güne bin 996 dolar seviyesinde başladı.

Böylece altının ons fiyatı ABD ekonomisinin duraksamasına dair sinyaller ve faiz artışlarının devam edeceği beklentisiyle 2 bin dolar olan kritik seviyenin altında seyrediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem