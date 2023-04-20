Dolar kurunda 'faiz' beklentisi: Yükseliş sürüyor!

Fed'in dün yayınlanan "Bej Kitap" raporunda, son haftalarda genel ekonomik faaliyetin "çok az" değiştiği belirtilerek, büyüme beklentilerinin de büyük oranda değişmediği kaydedildi.

Tüketici fiyatlarının genel olarak, hala yüksek olan talebin yanı sıra daha yüksek envanter ve işçilik maliyetleri nedeniyle arttığı kaydedilen raporda, ev ve kira fiyatlarının çoğu yerde dengelendiği ancak rekor seviyelere yakın kaldığı bildirildi.

"ENFLASYON HALEN ÇOK YÜKSEK"

Söz konusu gelişmelerin yanında Fed üyeleri de sözle yönlendirmelerini sürdürürken, New York Fed Başkanı John Williams enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini ancak hala çok yüksek seviyede olduğunu ifade etti.

DOLARDA SON DURUM

Fed'in sözle yönlendirmelerinin ardından ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırırken dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 19,3979'tan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,4020 seviyesinden işlem görüyor.

FED'İN FAİZ ARTIRIMINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başlanırken, temmuz toplantısına ilişkin belirsizlikler de güçlendi.

Buna göre, bankanın temmuzda yüzde 61 ihtimalle politika faizini sabit bırakması beklenirken, 25 baz puan daha faiz artırabileceğine yönelik ihtimaller yüzde 30 seviyesine çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem