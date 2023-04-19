Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dolar paylaşımı: Koptu gidiyor
Özgür Demirtaş, yükselişe geçen dolarla ilgili yeni tweetler attı. Demirtaş, "Dolar kuru koptu gidiyor" dedi.
Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yükselişe geçen dolar ilgile ilgili sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.
“Dolar koptu gidiyor” diyen Demirtaş, “Çok söyledik, çok konuştuk, çok yazdık Kapalıçarşı kuru: 20.25” dedi.
Ahh ahh ahh— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) April 19, 2023
Dolar Koptu gidiyor
Çok söyledik, çok konuştuk, çok yazdık
Kapalıçarşı kuru:
20.25
Demirtaş, bir önceki paylaşımında da doların hükümet tarafından baskılanmaya çalışıldığını söyleyerek, şöyle yapmıştı:
Dış Ticaret Açığı REKOR Negatif Cari Açık REKOR Negatif Özelleştirecek Mal YOK kadar az Doğrudan Yabancı Yatırımı YOK Ve hükümet Doları zorla baskılamaya çalışıyor. Bu Method ÇALIŞMAZ. Serbest bırakıldığı anda Dolar 24-25’lere fırlar. Bu YANLIŞ ekonomi politikasından dönün.
Dış Ticaret Açığı REKOR Negatif— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) April 19, 2023
Cari Açık REKOR Negatif
Özelleştirecek Mal YOK kadar az
Doğrudan Yabancı Yatırımı YOK
Ve hükümet Doları zorla baskılamaya çalışıyor. Bu Method ÇALIŞMAZ.
Serbest bırakıldığı anda Dolar 24-25’lere fırlar.
Bu YANLIŞ ekonomi politikasından dönün.
Kaynak: Gerçek Gündem