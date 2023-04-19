Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dolar paylaşımı: Koptu gidiyor

Özgür Demirtaş, yükselişe geçen dolarla ilgili yeni tweetler attı. Demirtaş, "Dolar kuru koptu gidiyor" dedi.

Son Güncelleme:
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dolar paylaşımı: Koptu gidiyor

Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yükselişe geçen dolar ilgile ilgili sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

“Dolar koptu gidiyor” diyen Demirtaş, “Çok söyledik, çok konuştuk, çok yazdık Kapalıçarşı kuru: 20.25” dedi.

Demirtaş, bir önceki paylaşımında da doların hükümet tarafından baskılanmaya çalışıldığını söyleyerek, şöyle yapmıştı:

Dış Ticaret Açığı REKOR Negatif Cari Açık REKOR Negatif Özelleştirecek Mal YOK kadar az Doğrudan Yabancı Yatırımı YOK Ve hükümet Doları zorla baskılamaya çalışıyor. Bu Method ÇALIŞMAZ. Serbest bırakıldığı anda Dolar 24-25’lere fırlar. Bu YANLIŞ ekonomi politikasından dönün.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Özgür Demirtaş dolar
Son Güncelleme:
Yargı dizisi o tarihte ekrandan çekiliyor! Üzücü gelişme.. Yeni bölümler ne zaman? Yargı dizisi o tarihte ekrandan çekiliyor! Üzücü gelişme.. Yeni bölümler ne zaman?
Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini açıkladı: Beklentiler arttı Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Onlarla yaşamak çok zor! Doğuştan sinirli olan 4 burç.. Öfkeleri insanı deli eder Onlarla yaşamak çok zor! Doğuştan sinirli olan 4 burç.. Öfkeleri insanı deli eder
Borsa güne yükselişle başladı Borsa yükselişle başladı
ÇOK OKUNANLAR
Cüneyt Özdemir anlattı: İşte 20 maddede Sedat Peker ve Muhammet Yakut arasındaki benzerlik ve farklar! İşte 20 maddede Sedat Peker ve Muhammet Yakut arasındaki benzerlik ve farklar!
Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu: Mutluluk ve zenginlik sizi bekliyor Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu: Mutluluk ve zenginlik sizi bekliyor
Üç ankette çarpıcı sonuçlar: Erdoğan ve AKP kan kaybediyor, muhalefet yükseliyor Erdoğan ve AKP kan kaybediyor, muhalefet yükseliyor
Liderlerin aşçısı, siyasetçilerin damak zevkini anlattı: 'Hiç yemek ayrımı yapmazdı' Liderlerin aşçısı, siyasetçilerin damak zevkini anlattı: 'Hiç yemek ayrımı yapmazdı'
Merak edilen soru yanıt buldu: Mühür diğer adaya bulaşırsa oy geçersiz olur mu? Mühür diğer adaya bulaşırsa oy geçersiz olur mu?