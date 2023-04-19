Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dolar paylaşımı: Koptu gidiyor

Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yükselişe geçen dolar ilgile ilgili sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

“Dolar koptu gidiyor” diyen Demirtaş, “Çok söyledik, çok konuştuk, çok yazdık Kapalıçarşı kuru: 20.25” dedi.

Ahh ahh ahh



Dolar Koptu gidiyor



Çok söyledik, çok konuştuk, çok yazdık



Kapalıçarşı kuru:



20.25 — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) April 19, 2023

Demirtaş, bir önceki paylaşımında da doların hükümet tarafından baskılanmaya çalışıldığını söyleyerek, şöyle yapmıştı:

Dış Ticaret Açığı REKOR Negatif Cari Açık REKOR Negatif Özelleştirecek Mal YOK kadar az Doğrudan Yabancı Yatırımı YOK Ve hükümet Doları zorla baskılamaya çalışıyor. Bu Method ÇALIŞMAZ. Serbest bırakıldığı anda Dolar 24-25’lere fırlar. Bu YANLIŞ ekonomi politikasından dönün.

Dış Ticaret Açığı REKOR Negatif

Cari Açık REKOR Negatif

Özelleştirecek Mal YOK kadar az

Doğrudan Yabancı Yatırımı YOK



Ve hükümet Doları zorla baskılamaya çalışıyor. Bu Method ÇALIŞMAZ.



Serbest bırakıldığı anda Dolar 24-25’lere fırlar.



Bu YANLIŞ ekonomi politikasından dönün. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) April 19, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem