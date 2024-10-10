Altın Fiyatları İçin Kader Günü! ABD Enflasyonu Sonrası Altın Ne Olur? Tüm Dünya Tek Nefes Saat 15.30’u Bekliyor

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz politikası ve ekonomik riskler konusunda dengeli bir yaklaşım benimsediğini belirtti. Son dönemdeki 50 baz puanlık faiz indirimi, zayıf gelen istihdam verilerinin ardından mümkün oldu ve Fed, istihdam piyasasında olası bir kırılmaya karşı önceden adım attı. Ancak son veriler, beklenenin aksine istihdamda kayda değer bir zayıflama olmadığını gösterdi. Bu duruma rağmen, tek bir veri noktasına dayanarak politika değişikliği yapmanın sağlıklı olmadığını söyleyen Fed yetkilileri, esnek ve veri tabanlı kararlar almaya devam ediyor.

FED TEMKİNLİ DURUŞUNU KORUYOR

St. Louis Fed Başkanı Musalem, ekonominin mevcut durumu göz önüne alındığında, faiz indiriminde hızlı davranmanın getireceği risklerin, geç kalmanın yaratacağı maliyetlerden daha yüksek olduğunu vurguladı. Bu durum, Fed’in güçlü istihdam verisine rağmen temkinli davranmayı tercih ettiğini gösteriyor. Şu anki para politikası ise "kısıtlayıcı" olarak nitelendirilirken, makroekonomik verilere bağlı olarak kademeli faiz indirimlerinin devam edebileceği sinyali verildi. Kademeli indirimlerin süresi ve miktarı ise ekonomik göstergelere göre belirlenecek.

ABD ENFLASYONU BELLİ OLUYOR

Günün kritik gelişmeleri arasında ABD’nin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri bulunuyor. Açıklama TSİ 15.30’da yapılacak. Piyasalar ise ABD TÜFE verisine dair iyimserlik ve Çin’in destek paketleri ile piyasalar güne olumlu başladı. Fed’in Eylül toplantısı öncesinde yüzde 3,60 seviyesine kadar gerilemiş olan ABD 10 yıllık tahvil faizi bu hafta itibariyle yüzde 4 üzerine yerleşirken, dolar endeksindeki yükselişin ise 103 seviyesine yaklaştığı takip ediliyor. Dolayısı ile bugün ABD’den gelecek olan TÜFE verileri piyasa fiyatlamaları ve Fed beklentileri açısından oldukça önemli olacak.

Piyasa medyan tahminlerine göre ABD’de yıllık TÜFE’nin eylül ayında yüzde 2,5 seviyesinden yüzde 2,3’e inerek Şubat 2021’den bu yana en düşük düzeyine gerilemesi beklenirken, yıllık çekirdek TÜFE’nin ise yüzde 3,2’de sabit kalacağı öngörülüyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Hafta başından bu yana satış baskısı altında olan ons altın, dün yüzde 0,5 düşüşle 2.607 dolar seviyesinden kapandı. Ekonomistler alternatif getiriler ve dolar endeksindeki yukarı yönlü eğilimin altındaki baskının bir süre daha korunmasına yol açabileceği görüşünde birleşiyor. Altının ons fiyatı bu sabah 2.613 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatı kritik günün sabahında Kapalıçarşı serbest piyasada 3.059 TL, çeyrek altın fiyatı 5.149 TL ve Cumhuriyet altını da 20.830 TL’den değerleniyor.