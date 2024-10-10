Emekli Ve Memurun Zam Hesabını Değiştirecek Hamle! TÜİK’e 30 Gün Süre Verildi: Bütün Enflasyon Verileri Sil Baştan İncelenecek

Ankara 6. İdare Mahkemesi önemli bir karara imza attı. Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in, TÜİK'in enflasyon hesaplamalarının gerçeği yansıtmadığı iddiasıyla açtığı davada, mahkeme TÜİK'ten savunma talep etti ve enflasyon hesaplamasında kullanılan tüm belge ve bilgilerin mahkemeye sunulmasını talep etti.

TÜİK İÇİN 30 GÜNLÜK SÜRE!

Mahkeme, TÜİK’e savunma yapması ve gerekli belgeleri açıklaması için 30 günlük bir süre tanıdı. Bu kararı "Emekli ve çalışanlar için olumlu bir gelişme" olarak değerlendiren Çilesiz, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçek enflasyonun altında kaldığını savundu. Bu nedenle, 2024'ün ilk yarısındaki enflasyon verilerinin yeniden hesaplanmasını talep etmişti. Talebine yanıt alamayınca dava açan Çilesiz'in başvurusunu değerlendiren mahkeme, TÜİK’in davaya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri detaylı bir şekilde sunmasını istedi.

O SÜRE İÇİNDE VERİLERİ PAYLAŞMAZSA…

Mahkeme ayrıca, yürütmenin durdurulması talebinin, TÜİK'in savunması alındıktan sonra ya da savunma süresinin dolmasının ardından değerlendirilmesine karar verdi. Eğer TÜİK, mahkemeye belirtilen süre içinde gerekli savunmayı yapmazsa, mevcut dosya üzerinden karar verileceği de TÜİK'e bildirildi.

BAĞIMSIZ BİLİRKİŞİLER ENFLASYON VERİLERİNİ İNCELEYECEK

Bu gelişme, maaş zamları ve enflasyon hesaplamaları nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlar için umut verici bir adım olarak değerlendirilirken Seyfettin Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan konuya ilişkin açıklamada bulundu. Gündoğan, davalı TÜİK’in mahkeme kararını tartışmak, eleştirmek, değiştirmek gibi bir hakkı bulunmadığı gibi kararı yerine getirip getirmeme konusunda seçim hakkının da olmadığını söyledi.

Gündoğan, “TÜİK, mahkemenin ara kararını yerine getirmediği takdirde Anayasal suç işlemiş olur. Kararı uygulamayan TÜİK çalışanları da Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesi kapsamında cezai yaptırımla karşılaşabilirler” dedi. TÜİK’in enflasyon hesabında kullandığı tüm bilgi ve belgelerin bağımsız bilirkişilerce inceleneceğine de dikkat çekti.

Kaynak: Sözcü