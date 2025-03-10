Almanya'nın İhracatı Ocak Ayında Düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı ocak ayında 129,2 milyar avroya gerileyerek bir önceki aya göre yüzde 2,5 düşüş gösterdi. Bu düşüş, ihracatın bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artması beklenirken yaşandı.

AB'YE İHRACATTA DÜŞÜŞ

Almanya'nın AB ülkelerine yaptığı ihracat, ocak ayında yüzde 4,2 oranında düşerek 69,8 milyar avroya geriledi. AB dışındaki ülkelere yapılan dış satım ise yüzde 0,4 azalarak 59,4 milyar avro oldu.

TİCARET FAZLASI GERİLEDİ

Almanya'nın ocak ayında ithalatı ise yüzde 1,2 artarak 113,1 milyar avroya yükseldi. Bununla birlikte, Almanya'nın dış ticaret fazlası, önceki aylara kıyasla gerileyerek yaklaşık 16 milyar avro oldu. Aralık 2024'te bu rakam 20,7 milyar avro, Ocak 2024'te ise 25,3 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

İTHALATTA YÜKSELİŞ, İHRACATTA DÜŞÜŞ

Ocak 2024'e kıyasla Almanya'nın ihracatı yüzde 0,1 düşerken, ithalatı yüzde 8,7 arttı. Özellikle AB'den yapılan ithalat, 57 milyar avroluk bir tutarla gerçekleşti ve AB'den ithalat, Ocak 2024'e göre yüzde 1,1 geriledi.

TÜRKİYE'DEN İTHALAT VE İHRACAT ARTIŞI

Almanya'nın en önemli ticaret ortaklarından Çin'e yapılan ihracat, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,9 düşüşle 6,7 milyar avroya indi. Çin'den ithalat ise yüzde 2,8 azalarak 12,9 milyar avroya geriledi. ABD'ye yapılan ihracat ise yüzde 4,2 azalarak 13 milyar avroya gerilerken, ABD'den ithalat yüzde 6,5 artarak 8 milyar avroya çıktı.

Diğer önemli ticaret ortağı İngiltere'ye yapılan ihracat, ocak ayında yüzde 18,8 artarak 3,6 milyar avroya yükseldi. Ayrıca Almanya'nın Türkiye'ye olan ihracatı, yüzde 7 artarak 2,4 milyar avroya çıktı. Türkiye'den yapılan ithalat ise yüzde 9,6 artarak 2,4 milyar avroya ulaştı.

Kaynak: AA