Uygun Fiyatlı Menüdeki Ete Bakın! Gururla Paylaştılar ama Ters Tepti: 'Tabağa Kavurma Diye Fısıldamışlar'

Gıda fiyatlarının hızla yükselmesiyle birlikte vatandaşlar hem bütçelerini zorlamayan hem de kaliteli yiyecek arayışına girdi. Ancak sosyal medyada gündem olan bir işletmenin ‘öğrencilere özel tabağı’ beklenenin aksine büyük tepki topladı.

TEPKİ TOPLAYAN MENÜ

Söz konusu işletme öğrenci müşterileri için hazırladığı ‘uygun fiyatlı’ menüyü gururla paylaşsa da tabağın içeriği sosyal medyada kullanıcıları şaşkına çevirdi. Karbonhidrat ağırlıklı böreklerden oluşan tabakta et ürünü olarak bir yemek kaşığı kadar bile olmayan kavurmanın olması dikkatlerden kaçmadı.

ŞAKA MI BU?

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları da duruma sert tepki gösterdi. Bir kullanıcı, ‘O kavurmanın hakkını iki cihanda da ödeyemeyiz ablacım yarısını al. Öğrencinin ne haddine o kadar kavurma’ derken, diğer kullanıcılar da, “Eti koyarken eli titredi, kavurma çok oldu, şaka mı bu’ gibi yorumda bulundular.

İşletmenin menüsüne, ‘Tabağa ‘kavurma’ diye fısıldasanız da oluşmuş edendim’ diyerek tepki veren de oldu.

Kaynak: Haber Merkezi