Uygun Fiyatlı Menüdeki Ete Bakın! Gururla Paylaştılar ama Ters Tepti: 'Tabağa Kavurma Diye Fısıldamışlar'

Bir işletmenin öğrenciler için hazırladığı tabakta koyduğu et miktarı ‘pes artık’ dedirtti. Sosyal medyada gündem olan o görüntüler içinse tepki gecikmedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ‘şaka mı bu’ diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Bazıları ise ‘tabağa ‘kavurma’ diye fısıldasanız da oluşmuş edendim’ diyerek tepki verdi.

Son Güncelleme:

Gıda fiyatlarının hızla yükselmesiyle birlikte vatandaşlar hem bütçelerini zorlamayan hem de kaliteli yiyecek arayışına girdi. Ancak sosyal medyada gündem olan bir işletmenin ‘öğrencilere özel tabağı’ beklenenin aksine büyük tepki topladı.

TEPKİ TOPLAYAN MENÜ

Söz konusu işletme öğrenci müşterileri için hazırladığı ‘uygun fiyatlı’ menüyü gururla paylaşsa da tabağın içeriği sosyal medyada kullanıcıları şaşkına çevirdi. Karbonhidrat ağırlıklı böreklerden oluşan tabakta et ürünü olarak bir yemek kaşığı kadar bile olmayan kavurmanın olması dikkatlerden kaçmadı.

Uygun Fiyatlı Menüdeki Ete Bakın! Gururla Paylaştılar ama Ters Tepti: 'Tabağa Kavurma Diye Fısıldamışlar' - Resim : 1

ŞAKA MI BU?

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları da duruma sert tepki gösterdi. Bir kullanıcı, ‘O kavurmanın hakkını iki cihanda da ödeyemeyiz ablacım yarısını al. Öğrencinin ne haddine o kadar kavurma’ derken, diğer kullanıcılar da, “Eti koyarken eli titredi, kavurma çok oldu, şaka mı bu’ gibi yorumda bulundular.

İşletmenin menüsüne, ‘Tabağa ‘kavurma’ diye fısıldasanız da oluşmuş edendim’ diyerek tepki veren de oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
gıda Fahiş Fiyat
Son Güncelleme:
Mart 2025 Yaşlı ve Emekli Aylığı Ne Zaman Yatacak? Bakan Göktaş Duyurdu: Hesaplarınızı Kontrol Edin Hesaplarınızı Kontrol Edin! O Paralar Bugün Ödeniyor
Çocuk Kitaplarının Gözdesiydi! Yayınevi Devi Batıyor Çocuk Kitaplarının Gözdesiydi! Yayınevi Devi Batıyor
Kimyasal Temizlik Ürünlerine Para Harcamayın: Eviniz Bu Doğal Yöntemlerle Mis Gibi Kokacak! Kimyasal Temizlik Ürünlerine Para Harcamayın: Eviniz Bu Doğal Yöntemlerle Mis Gibi Kokacak!
Manipüle Edildiğinizi Nasıl Anlarsınız? İşte Manipülasyon Anlama ve Kışkırtmanın Yolu! Manipüle Edildiğinizi Nasıl Anlarsınız? İşte Manipülasyon Anlama ve Kışkırtmanın Yolu!
ÇOK OKUNANLAR
Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi
Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var
Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı
Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı
Son Ankette Bir Partiden Sürpriz Yükseliş! Seçim Yarışında Tüm Dengeleri Değiştirebilir Son Ankette Bir Partiden Sürpriz Yükseliş! Seçim Yarışında Tüm Dengeleri Değiştirebilir