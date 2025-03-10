Merkez Bankasından Zorunlu Karşılık Kararı!

Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranı aralığını daralttığını duyurdu.

Merkez Bankasından Zorunlu Karşılık Kararı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranında teknik bir düzenlemeye gitti.

TCMB, 24.01.2025-06.03.2025 tarihleri arasında yüzde 0,00- 37,80 olarak uygulanan faiz/nema oranını 7 Mart tarihinden itibaren yüzde 0,00-35,70 olarak yeniden belirledi.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada "07.03.2025 (dahil) tesis tarihinden itibaren "Yenileme ve TL'ye Geçiş Oranı"na bağlı olarak yüzde 0 ile yüzde 35,7 arasında farklılaşan faiz/nema oranları uygulanır. " denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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