Almanya, nitelikli işgücü için göç koşullarını yeniden cazip hale getiriyor

Dünya Bankası'nın 2022 sonu verilerine göre Almanya, dünyanın en büyük 4. ekonomisi konumunda yer alıyor. Sadece ekonomik fırsatlarıyla değil, göçmenler için sağladığı olanaklarla da dikkat çeken ülke, her yıl dünyanın birçok yerinden göç alıyor. Almanya’daki Türk vatandaşlarının sayısı 1,5 milyona yaklaşırken, Alman vatandaşlığına geçenlerle birlikte ülkede 3,5 milyon civarında Türk yaşadığı tahmin ediliyor. Buna rağmen halen Türkiye’den Almanya’ya göç etmek isteyen büyük bir kitle var. Eğitim ve mesleki anlamda çeşitli yeterliliklere sahip Türkler, özellikle son dönemde danışmanlık şirketlerinin kapısını aşındırıyor. 1 Mart 2020’de yayımlanan Almanya Nitelikli İş Gücü Göç Yasası’nın daha da geliştirilmesine ilişkin 18 Ağustos 2023 tarihli değişiklikler de bu durumu destekliyor.

“Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası’ndaki değişikliği iyi okumak gerekiyor”

Değişikliklerin belirli bir takvime bağlı olarak aşama aşama uygulanmaya başlayacağını söyleyen LingoZet Kurucusu ve Yöneticisi Zehra Şentürk Yavuz, “Yasa, yabancı ve nitelikli çalışanların Alman işgücü piyasasına daha kolay erişmesini sağlamayı ve böylece birçok şirketteki çalışan eksikliğini gidermeyi amaçlıyor. Yasanın sınırları genişletilse de değişmeyen şey şu ki Almanya’ya gitmenin ve çalışmanın yolu, meslek, akademik derece, iş deneyimi, dil bilgisi gibi birçok kritere bağlı olmaya devam edecek” şeklinde bilgi verdi.

“Kendi mesleğinde çalışma zorunluluğu kalkıyor”

Yasadaki değişikliklere dair değerlendirmelerde bulunan Zehra Şentürk Yavuz, “Yasadaki en önemli değişikliklerden biri, Kasım 2023 itibarıyla artık kendi mesleğinde çalışma zorunluluğunuzun kalkıyor olmasıdır. Yani mesleğiniz dışında farklı bir alanda da çalışabileceksiniz. Yine Kasım ayıyla başlayarak, AB dışında ikamet eden ve üniversite mezunu olanlara sunulan Mavi Kartı almak için gereken maaş sınırı düşürülecek. AB Mavi Kart, bir ulusal vize türüdür ve bazı ’az bulunan’ meslek gruplarına verilir. Şimdi kapsamı genişliyor. Matematik, bilgi teknolojisi, doğa bilimleri, mühendislik ve beşeri tıp mesleklerine, veteriner, diş hekimi ve eczacı ve birçok sektörden yönetici konumunda meslekler ekleniyor. Bu mesleklerden olmayanlar Mavi Kart alamıyor olsa da Almanya’da bir şirketle anlaşmışsa, normal çalışma vizesiyle de Almanya’da çalışabiliyor” dedi.

“Denklik kalkmadı”

LingoZet Kurucusu ve Yöneticisi Zehra Şentürk Yavuz, “Bize en çok denklikle ilgili soru yöneltiliyor. Bu konuda herhangi bir değişiklik yok, denklik her şartta alınması gerekecek. Ancak şöyle bir değişiklik söz konusu: Mart 2024 itibarıyla en az 2 yıl mesleki eğitim almış, Almanca dil seviyesi A2 olan kişiler ‘denklik ortaklığı’ altında, denklik almadan da bir şirketle anlaşarak Almanya’ya gidebilecek. Denklik sürecini ise gittikten sonra işverenle birlikte başlatma yükümlülüğü olacak. Ayrıca masraflarını kendi karşılaması şartıyla eşinin yanı sıra, anne ve babasını da ülkeye getirebilecek” dedi.

“Fırsat Kart’a dikkat”

“Sosyal medyada ve basında çokça yer bulan puan sistemine dayalı ’Fırsat Kart’ (Chancenkarte) ise Haziran 2024 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Şartları uygun adaylar, Fırsat Kart ile Almanya’ya iş aramaya gidebilecekler ve haftalık yarı zamanlı (20 saat) olmak üzere çalışabilecekler. Bir işverenle tam zamanlı anlaştıklarında ise oturum alabilecekler. Özellikle internette ‘Fırsat Kart’ kayıtları adı altında satış yapan hesaplara şahit oluyoruz. Almanya’ya gitme hayali kuranlar, bu tarz sitelerden ve sosyal medya sayfalarından uzak durmalı. Fırsat Kart kayıtlarının Almanya İçişleri Bakanlığı merkezli yapılması bekleniyor” diyen Zehra Şentürk Yavuz sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Yasada önemli bir değişiklik daha var. Turistik vizeyle Almanya’ya gidenler, tam zamanlı iş bulmaları durumunda vize türünü değiştirip ülkede kalabilecek. Elbette bu durum, vize süreçlerinde başvuruların daha ince elenip sık dokunmasına da sebep olacaktır.”