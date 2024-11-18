Alman Devinden Türkiye İçin Faiz Tahmini: Altı Pasın Ardından İndirim Gelecek Mi?

Merkez Bankası’nın 21 Kasım’da yapacağı toplantı öncesi Deutsche Bank’tan faiz indirimine dair tahmin geldi. Alman devi, faiz indirimi beklentisinde revizyona giderek Aralık ayını işaret etti.

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Alman Devinden Türkiye İçin Faiz Tahmini: Altı Pasın Ardından İndirim Gelecek Mi?

Uluslararası yatırım bankası Deutsche Bank ekonomisti Christian Wietoska, TCMB'nin faiz kararında dair beklentisini açıkladı.

Konuya ilişkin raporda ekonomide kademeli yavaşlamanın başladığı, çekirdek enflasyon dinamiklerinin 'daha yapıcı' enflasyon görünümüne işaret ettiği belirtildi.

Raporda "Son iki ayda üst üste gelen negatif enflasyon sürprizi Merkez Bankası'nın bu toplantıda faizleri değiştirmemesine neden olabilir" değerlendirmesine yer verildi.

Alman Devinden Türkiye İçin Faiz Tahmini: Altı Pasın Ardından İndirim Gelecek Mi? - Resim : 1

BEKLENTİSİNİ BİR AY ÖNE ÇEKTİ

Dev banka, ilk faiz indirimi zamanlamasına ilişkin tahminlerinde değişikliğe gitti ve 2025 ocak ayında başlamasını öngördüğü 250 baz puan faiz indirim beklentisini aralık ayı olarak güncelledi.

Son enflasyon tahminlerindeki güncellemeler, Merkez Bankası'nın 'daha az şahin tonu', ABD seçimleri sonrası küresel piyasadaki dalgalanmaya rağmen TL'nin dirençli duruşu nedeniyle indirim beklentisi öne alındı.

Alman Devinden Türkiye İçin Faiz Tahmini: Altı Pasın Ardından İndirim Gelecek Mi? - Resim : 2

HAM ENFLASYON ÖNGÖRÜSÜ

Raporda Aralık sonrası bankanın temkinli ve kademeli indirimlerinin devamının beklendiği vurgulanırken, Kasım'da manşet(ham) enflasyonun aylık yüzde 2'nin altına ineceği öngörüsü yapıldı.

Raporda Kasım'da tahminin üzerinde enflasyon rakamı ve jeopolitik gerilimin artması gibi bazı riskler nedeniyle indirimin Ocak ayında başlayabileceği de ifade edildi.

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Kaynak: Bloomberg

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