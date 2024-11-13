Asgari Ücret ve Zam Denilince ‘Türkiye’… Google Aramalarına Damga Vurduk

Google’ın arama trendlerini takip eden Google Trends’de Türkiye, ABD ve Almanya’nın son 5 yılda yaptığı aramalar karşılaştırıldı. Özellikle Türkiye’de ‘asgari ücret’ kelimesinin diğer ülkelere göre çok daha fazla arandığı ortaya çıktı. Asgari ücret en çok Tekirdağ’da sorgulanırken, 2024 yılında bu konudaki aramaların 2021 ve 2023’e göre oldukça yüksek düzeyde olduğu görüldü. ABD’de ise en çok Oregon eyaletinde aratılan asgari ücret, Almanya’da Saksonya’da daha fazla ilgi görüyor.

FED Mİ TCMB Mİ?

Ekonomim’den Özder Şeyda Uyanık’ın haberine göre, Merkez Bankası’na yönelik aramalar, Türkiye’de yine açık ara farkla öne çıktı. Özellikle 2021 yıl sonu ve 2023 yıl ortasında Türkiye’de TCMB aramalarının artması dikkat çekici. Öte yandan, merkez bankalarının kendi isimleriyle aranması söz konusu olduğunda, ABD bazı dönemlerde Türkiye’nin önüne geçiyor. Fed, Bundesbank ve TCMB olarak incelendiğinde ise, Türkiye ve ABD’de faiz oranı değişiklikleri öncesinde yoğun bir arama trafiği olduğu görülüyor.

MERKEZ BANKASI’NI ARAYAN FAİZİ DE ARADI!

Merkez Bankası aramaları yükseldikçe, faiz oranlarına olan ilgi de artıyor. Google Trends verileri, Türkiye’nin faiz oranı aramalarında önde olduğunu gösterirken, ABD de inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Türkiye’nin bu konudaki ilgi düzeyi ise finansal okuryazarlık açısından ilgi çekici bir tablo oluşturuyor.

ZAM DENİLİNCE ‘TÜRKİYE’

Google’da "zam" kelimesinin aranma sıklığı, Türkiye’de özellikle 2022 yılında zirveye ulaşmış durumda. ABD’de ise 2021 yılı öncesinde "zam" aramaları bazı dönemlerde Türkiye’yi geride bırakıyor. Almanya’da ise “zam” aramaları nispeten daha düşük ve stabil bir seyir izliyor.

ENFLASYON TÜM DÜNYANIN GÜNDEMİ

Pandemiyle artan ve ardından küresel olarak kendini hissettiren enflasyon, Google aramalarında da kendine geniş bir yer buldu. Türkiye, enflasyon aramalarında başı çekerken, özellikle 2022 yılında enflasyon kelimesi dünya genelinde yoğun şekilde arandı. Bu aramalar, Türkiye’de 2021’de, ABD ve Almanya’da ise 2022’de en yüksek seviyelere ulaştı.

ALMANYA BENZİN ARAMASINDA DİĞER ÜLKELERİ SOLLADI

Enflasyon ve zam denildiğinde ilk akla gelen ürünlerden biri olan benzin için Almanya, diğer ülkeleri geride bırakıyor. ABD’de de benzin fiyatlarının dikkatle izlendiği bilinse de özellikle Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte enerji fiyatlarındaki artış, Almanya’da bu aramaları öne çıkarıyor.

ALTIN ARAMALARI TÜRKİYE’DE YOĞUN

Altın, hem enflasyon ve faiz dalgalanmaları hem de Rusya-Ukrayna çatışması ve Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Ancak, Türkiye’de altına olan ilgi kültürel olarak da güçlü bir temele dayanıyor ve diğer ülkelere kıyasla yatırım amacıyla daha yoğun bir şekilde aranıyor.

BITCOIN ARAMALARI

Dijital yatırımlarda dikkat çeken Bitcoin, pandemiyle birlikte dünya genelinde yaygın olarak arandı. Son dönemde Almanya’nın kripto varlıklara olan ilgisi artarken, Bitcoin’in Türkiye ve ABD’de de en çok aranan yatırım araçlarından biri olduğu görülüyor.

Kaynak: Ekonomi Gazetesi