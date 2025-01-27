Alkolde Zam Dalgası Tsunamiye Döndü! 15 Bin Lirayı Buldu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, geçtiğimiz cumartesi günü Biricik ve Selen içki gruplarına zam yapıldığını duyurmuştu. Dündar, bugün ise Laella içki grubuna zam geldiğini açıkladı.

EN PAHALISI 15 BİN LİRA OLDU

Yapılan zam sonrası Laella grubunda yer alan ürünlerin fiyatları dikkat çekti. Dündar’ın verdiği bilgilere göre, zamlı fiyatlarla grubun en ucuz içki fiyatı 395 TL, en pahalı içki fiyatı ise 15 bin TL olarak belirlendi.

YENİ ZAMLI FİYAT LİSTESİ YAYIMLANDI

TBYD Başkanı, Laella grubuna gelen zam haberini paylaştığı tabloya, “Bir alkol gurubuna daha #ZamGeldi zam yağmuru devam ediyor” notunu düştü.

Laella grubuna gelen zamla birlikte;

En ucuz alkol 395 TL, en pahalısı ise 15.000 TL oldu.

Bir alkol gurubuna daha #ZamGeldi zam yağmuru devam ediyor. pic.twitter.com/0smDmuz6SL — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 27, 2025

SEKTÖRDE GÖZLER YENİ ZAMLARA ÇEVRİLDİ

Son dönemde içki gruplarına yapılan art arda zamlar, özellikle tüketiciler ve tekel bayileri arasında gündemin ana maddesi haline geldi. Laella içki grubuna yapılan zammın ardından diğer markaların da fiyatlarında değişiklik olup olmayacağı ise yakından takip ediliyor.