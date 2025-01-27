Fransa Açıkladı! AB, Suriye'ye Yönelik Bazı Yaptırımları Kaldıracak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Brüksel'de düzenlenen AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı öncesi açıklamada bulundu. Barrot, toplantıda Suriye'ye uygulanan bazı yaptırımların görüşüleceğini söyleyerek, “Suriye'de enerji, ulaştırma ve finans sektörlerine uygulanan, halihazırda ülkenin ekonomik istikrara kavuşmasını ve yeniden inşa sürecinin başlamasını engelleyen bazı yaptırımların askıya alınmasına bugün karar vereceğiz” dedi.

Barrot, yaptırımların askıya alınmasına yönelik her türlü kararın Suriye'de yaşanan gelişmelerle doğrudan bağlantılı olduğunu da ifade etti.

Kaynak: DHA