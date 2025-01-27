Fransa Açıkladı! AB, Suriye'ye Yönelik Bazı Yaptırımları Kaldıracak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Suriye'ye yönelik enerji, ulaştırma ve finans sektörlerine uygulanan bazı yaptırımların kaldırılacağını açıkladı.

Fransa Açıkladı! AB, Suriye'ye Yönelik Bazı Yaptırımları Kaldıracak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Brüksel'de düzenlenen AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı öncesi açıklamada bulundu. Barrot, toplantıda Suriye'ye uygulanan bazı yaptırımların görüşüleceğini söyleyerek, “Suriye'de enerji, ulaştırma ve finans sektörlerine uygulanan, halihazırda ülkenin ekonomik istikrara kavuşmasını ve yeniden inşa sürecinin başlamasını engelleyen bazı yaptırımların askıya alınmasına bugün karar vereceğiz” dedi.

Barrot, yaptırımların askıya alınmasına yönelik her türlü kararın Suriye'de yaşanan gelişmelerle doğrudan bağlantılı olduğunu da ifade etti.

Trump’tan Kolombiya’ya Şok Yaptırım Kararı! 'Yanlış Yaparsan Bedelini Ödersin'Trump’tan Kolombiya’ya Şok Yaptırım Kararı! 'Yanlış Yaparsan Bedelini Ödersin'Dünya

Trump'ın Rusya'ya Yaptırım Tehdidine İlk CevapTrump'ın Rusya'ya Yaptırım Tehdidine İlk CevapDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Fransa Suriye Avrupa Birliği
Show TV'den Kritik Hamle: Bahar Dizisine Yeni Başrol Show TV'den Kritik Hamle: Bahar Dizisine Yeni Başrol
AB'den 'Rusya' Kararı: Yaptırımlarda Son Durum Belli Oldu AB'den 'Rusya' Kararı: Yaptırımlarda Son Durum Belli Oldu
Çinli DeepSeek ChatGPT'nin Tahtını Sallıyor Çinli DeepSeek ChatGPT'nin Tahtını Sallıyor
Yolda Buldu Kedi Diyerek Sahiplendi: Büyüyünce Bambaşka Hayvan Oldu, Görenler Şaşkınlığını Gizleyemedi Yolda Buldu Kedi Diyerek Aldı: Büyüyünce Bambaşka Hayvan Oldu, Görenler Şaşkınlığını Gizleyeme
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV Muafiyetli Hurda Teşviki İçin Çağrı! Rekor Seviyeye Yükseldi: Trafikteki Her 4 Otomobilden 1’i… Araç Sahipleri ÖTV Muafiyetli Hurda Teşviki Bekliyordu
SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'Hayırlı Olsun' Dedi: Emekliye İntibak Zammı Geliyor SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'Hayırlı Olsun' Dedi: Emekliye İntibak Zammı Geliyor
İstanbul’da Yaşayanlar Havalara Uçacak! Metro İstanbul, İSKİ, İSMEK Duyurdu: 7’den 70’e Ücretsiz Oldu İstanbul’da Yaşayanlar Dikkat! Metro İstanbul, İSKİ, İSMEK Duyurdu: 7’den 70’e Ücretsiz Oldu
SSK ve Bağkur Emeklilerine 50-30-20 Altın Kuralı: Borcu Olanlar Dikkat SSK ve Bağkur Emeklilerine 50-30-20 Altın Kuralı: Borcu Olanlar Dikkat
Meclis'te Onaylandı: Emekli Maaşına Ek 10 Bin TL Yatacak Meclis'te Onaylandı: Emekli Maaşına Ek 10 Bin TL Yatacak