AB'den 'Rusya' Kararı: Yaptırımlarda Son Durum Belli Oldu

AB, Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı. Kararı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas duyurdu.

AB'den 'Rusya' Kararı: Yaptırımlarda Son Durum Belli Oldu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Birlik üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı sırasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kallas, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının, Rusya'ya yönelik yaptırımların tekrar uzatılması konusunda anlaştığını belirterek, yaptırımların uzatılmasının Moskova'nın savaşı finanse edecek gelirlerden mahrum kalmasına neden olacağını kaydetti. Kallas, “Rusya'nın, neden olduğu zararın bedelini ödemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Trump’tan Kolombiya’ya Şok Yaptırım Kararı! 'Yanlış Yaparsan Bedelini Ödersin'Trump’tan Kolombiya’ya Şok Yaptırım Kararı! 'Yanlış Yaparsan Bedelini Ödersin'Dünya

Trump'ın Rusya'ya Yaptırım Tehdidine İlk CevapTrump'ın Rusya'ya Yaptırım Tehdidine İlk CevapDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Avrupa Birliği Rusya
45 Yıllık Kestaneci Gizli Tarifi Verdi! Lezzetini 10 Kat Artırıyor, Kabukları Anında Soyuluyor 45 Yıllık Kestaneci Gizli Tarifi Verdi! Lezzetini 10 Kat Artırıyor, Kabukları Anında Soyuluyor
Çinli DeepSeek ChatGPT'nin Tahtını Sallıyor Çinli DeepSeek ChatGPT'nin Tahtını Sallıyor
Türkiye'nin En Büyük Feribotları Van Gölü'nde Ticareti Canlandırdı Türkiye'nin En Büyük Feribotları Van Gölü'nde Ticareti Canlandırdı
Ne Bebek Ne Nişantaşı Ne de Kadıköy! İstanbul'un Yeni Gözdesi Oldu, Gören Hayran Kalıyor Ne Bebek Ne Nişantaşı Ne de Kadıköy! İstanbul'un Yeni Gözdesi Oldu, Gören Hayran Kalıyor
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV Muafiyetli Hurda Teşviki İçin Çağrı! Rekor Seviyeye Yükseldi: Trafikteki Her 4 Otomobilden 1’i… Araç Sahipleri ÖTV Muafiyetli Hurda Teşviki Bekliyordu
SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'Hayırlı Olsun' Dedi: Emekliye İntibak Zammı Geliyor SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'Hayırlı Olsun' Dedi: Emekliye İntibak Zammı Geliyor
İstanbul’da Yaşayanlar Havalara Uçacak! Metro İstanbul, İSKİ, İSMEK Duyurdu: 7’den 70’e Ücretsiz Oldu İstanbul’da Yaşayanlar Dikkat! Metro İstanbul, İSKİ, İSMEK Duyurdu: 7’den 70’e Ücretsiz Oldu
SSK ve Bağkur Emeklilerine 50-30-20 Altın Kuralı: Borcu Olanlar Dikkat SSK ve Bağkur Emeklilerine 50-30-20 Altın Kuralı: Borcu Olanlar Dikkat
Meclis'te Onaylandı: Emekli Maaşına Ek 10 Bin TL Yatacak Meclis'te Onaylandı: Emekli Maaşına Ek 10 Bin TL Yatacak