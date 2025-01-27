AB'den 'Rusya' Kararı: Yaptırımlarda Son Durum Belli Oldu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Birlik üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı sırasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kallas, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının, Rusya'ya yönelik yaptırımların tekrar uzatılması konusunda anlaştığını belirterek, yaptırımların uzatılmasının Moskova'nın savaşı finanse edecek gelirlerden mahrum kalmasına neden olacağını kaydetti. Kallas, “Rusya'nın, neden olduğu zararın bedelini ödemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA