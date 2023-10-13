Aksaray'da ulaşıma ikinci zam

Aksaray'da toplu taşıma ücretlerine bugün bir zam daha yapıldı, böylece iki ay içerisinde ikinci defa zam gelmiş oldu. Emekli vatandaş Sait Duru, yapılan zamma ilişkin, "Çok yakın oldu arası, daha 8 liraya çıkalı çok az olmuştu. Benim aldığım 100 lira zam 7 bin 600 lira ile geçinmeye çalışıyoruz. Memura yüzde 85 zam yapılıyor, marketler buna göre zam yapıyor. Biz emekliler arada ezilip gidiyoruz, zam çok fazla olmuş" dedi.

"İKİNCİ ZAM GELDİ, UFAK BİR ZAM ALDIK"

Veysel Öztürk, mazot artışının esnafı ciddi şekilde zora soktuğunu ifade ederek, "Esnaf mazot 24 lira iken zam aldı, ertesi sabah mazot 41 lira oldu. Esnaf gerçekten zor durumda. Şimdi iki aydır ikinci zam geldi, ufak bir zam aldık. Diğer illere göre bizim ücretlerimiz tabii ki düşük. Özellikle şoför çalıştıran arkadaşlarımız aylık 7-8 bin lira arası zarar ediyor. Burada kendi imkanlarıyla ayakta kalabilmek için mücadele ediyorlar. Bir şoför olmuş 10 bin lira, bize burada asgari ücret bile kalmıyor. Onun için belediye başkanımızdan Allah razı olsun elini taşın altına koydu" dedi.

"BİZİ RAHATSIZ EDEN 65 YAŞ VAR"

Vatandaş için yapılan zammın çok olabileceğini ancak esnafın maliyetler karşısında başka çaresinin olmadığını söyleyen Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şoför 5 bin liraya çalışıyordu şimdi 10-15 bin lira istiyor, sigorta artmış. Bu adam çocuklarını okula gönderiyor, neyle okula göndersin? Evine gıda götürecek, neyle götürsün? Gerçekten esnaf çok sıkıntılı. Dışarıdaki vatandaş 3-5 lira fazla verince diyorlar ki 'minibüsçü çok kazanıyor', hayır hiçbir şey kazanmıyor. Adam borcunu, taksitini ödeyemiyor, daha bir de cepten harcıyor. Bir araba aylık ortalama 25 bin lira yakıt yakıyor. Dolu boş tabi bunun şansına, burada belediye otobüsü de çalışıyor. Zaten 186 tane otobüs var 7-8 tanesi işi bıraktı, birer gün çalışıyorlar. Üniversite hattımız öğrenci geldi yeni çalışacaklar. Onun için Aksaray'da taşımacılık sıkıntılı. Türkiye genelinde bu sıkıntı var zaten. Bizim Türkiye Şoförler Federasyonu, bakanlıkla görüştü. Bizi bir de rahatsız eden engelli kartları var, 65 yaş var, bir de tansiyon hastası, şeker hastası yüzde 40 ile bunlara engelli kartı veriyorlar. Gerçekten engelli ve ihtiyaç sahibi ise üyelerime sesleniyorum; kardeşim lütfen para almayın. Şehit, gazi bunlar değil 65 yaşında adamın milyonluk malı var ama her gün çeşmeden evine su taşıyor. O da bizim esnafımızı mağdur ediyor. Tamam cumhurbaşkanımız bize destek verdi 800 liradan başladı şimdi 2 bin 700 liraya çıktı, 2 bin 700 değil 5 bin lira versin vallahi bizi kurtarmaz. Gerçekten çok zor durumdayız."

"ÖNCEDEN ARABANIN TAKSİTİNİ ÖDÜYORDUK, ŞİMDİ ARAÇLARIN MASRAFI ÇIKIYOR"

30 senedir otobüs şoförlüğü yan Mehmet Öztürk ise şunları söyledi:

"Mazot son zamanlarda birkaç lira indi. Zam geldiği zaman elbette bizim yolcumuz kayboluyor, biz de zam gelmesini istemiyoruz ama mazot fiyatlarına zam geldikçe bizim de zam yapmamız kaçınılmaz yapacak bir şey yok. Yüzde 10-20 arası bir yolcu kaybı oluyor, vatandaşlar kendi alternatiflerine bakıyor. Vatandaşlara da bir şey diyemeyiz. Bu zam iyi oldu ama ilerleyen zamanlarda mazot ne kadar olur bilemiyoruz, bunu bize zaman gösterir. Vatandaşlara da bir şey diyemeyiz her şey pahalı. Bizim açımızdan da bu araçların masrafları var, şu an kazandığımız yakıta gidiyor. Yakıt belli bir seviyede dursa bizim için yeterli. Önceden arabanın taksitini ödüyorduk, şimdi ise araçların masrafları çıktı. Bu ayın sonunda BAĞ-KUR yatırıyoruz, şükrediyoruz nasıl geçiniyoruz diye. Ben de düşünüyorum ama kestiremiyorum ben de nasıl geçindiğimize şaşırıyorum. Sabah işe gidip akşam eve geliyoruz tatilimiz gezmemiz yok kendimiz de geçinmeye çalışıyoruz. Sosyal hayat hangi arkadaşımızda var da bizde olsun? Geldik gidiyoruz çocukluğumuzdan beri çalışıyoruz."

"BİZ EMEKLİLER ARADA EZİLİP GİDİYORUZ"

Emekli vatandaş Sait Duru, yapılan zamma ilişkin, "Çok yakın oldu arası, daha 8 liraya çıkalı çok az olmuştu. Benim aldığım 100 lira zam 7 bin 600 lira ile geçinmeye çalışıyoruz. Memura yüzde 85 zam yapılıyor, marketler buna göre zam yapıyor. Biz emekliler arada ezilip gidiyoruz, zam çok fazla olmuş" dedi.

Üniversite öğrencisi Şahin Yıldırım ise, "Bence öğrenci bütçesine göre düzenlenmeli. Pahalı geliyor, ekstra bir ücret olarak geliyor ama normal vatandaşlar alıştı böyle durumlara" yorumunu yaptı.