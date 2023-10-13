Hayri Kozanoğlu’ndan Mehmet Şimşek göndermeli ‘enflasyon’ mesajı: Önünü kesecek bir formül yok!

GERÇEK GÜNDEM- Tüm ekonomik göstergeler ‘Yeni Ekonomi Modeli’ diye sunulan uygulamaların, sermaye kesiminden yana, emek kesiminin aleyhine sonuçlar verdiğini, gelir ve servet dağılımı adaletsizliklerini daha da keskinleştirdiğini gösterirken, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Gerçek Gündem TV ekranlarında gazeteci Ökkeş Taşkın’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye’de yaşanan enflasyon sorununa değinen Kozanoğlu, “Enflasyon yüzde 60’larda iken gıda enflasyonu yüzde 90’lardaydı. Dar gelirli vatandaşlar gelirlerinin yaklaşık yüzde 70’lik kısımlarını gıdaya, ulaşıma ve kiraya ayırıyorlar” dedi.

“ÜLKEDE ÇOK BELİRGİN BİR ŞEKİLDE YOKSULLUK HÂKİM”

Kozanoğlu, “Kira artışları yüzde 25’le sınırlandırılmışken TÜİK’in açıkladığı kira artışı yüzde 85. Bunun şöyle de sonucu oluyor: İnsanların giyime kuşama, kültürel faaliyetlere, eğitime ve sağlığa hiç para ayıramaması. Daha kötü bir sonuç ise Türkiye ‘de insanlar kalitesiz besleniyorlar. Ülkede çok belirgin bir şekilde yoksulluk hâkim” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE MUTSUZLUK YARATIYOR”

Özellikle 2024’te özel sektör çalışanlarında asgari ücretin çok istisnalar dışında norm haline gelebileceğini söyleyen Kozanoğlu, “Bu da Türkiye’de zaten seçim sonrası hayal kırıklığı yaşayan ve başka ülkelere gitmek isteyen gençlerin ülkeden kaçması için bir neden. Bu da tüm çalışanlar üzerinde çok büyük bir mutsuzluk yaratıyor” diye konuştu.

“BU POLİTİKALAR UYGULANMASAYDI İSTENEN SEÇİM SONUCUNU ELDE EDEMEZLERDİ”

Kozanoğlu, “Bugün uyguladığı kemer sıkma uygulamaları alkışlanan Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan ve ekibi eğer o koltuklarda oturuyorlarsa önceki ekibin sayesinde. Çünkü seçime giderken insanların ekonomik ortamdan mutsuzluğunu göz önüne alarak 3 ayaklı bir politika uygulandı. Bir tanesi döviz kurunu yatayda tutmak. İkincisi Türkiye ekonomisi dışa açık bir ekonomi olduğu için döviz kurunun artışı enflasyona yansıyor. Üçüncüsü de Mehmet Şimşek göreve geldikten hemen sonra ÖTV, KDV zamlar geldi. Belli ürünlerde yüzde 20’ye çıkarıldı. Bunlar erteleyerek hem enflasyonu düşük göstermeye hem de insanların hoşnutsuzluğunu dindirmekti. O politikalar uygulanmasaydı bu istenen seçim sonucunu elde edemezlerdi” dedi.

“BEN DÖVİZ SATILDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

“Merkez Bankası’nın dolar kurunu yatay tutmak için arka kapıdan döviz satışının yapılmadığını” dile getiren Kozanoğlu, “Ancak bazen günlük müdahalelerde bulunuluyor. IMF’nin Türkiye’ye ilişkin yayınladığı değerlendirmede de genel olarak rezerv satışının durduğu söyleniyor. Rakamlara baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Rezervlerde seçimlerden önceki dönemde gördüğümüz gibi ciddi bir erime yok ama yabancı sermayeye güven verecek bir artış da yok. Şu anda bir denge durumu var o yüzden ben döviz satıldığını düşünmüyorum. Ancak zaman zaman gündelik müdahalelerde bulunuyorlar. Ama Türkiye’deki ihracatçılar döviz kurunun yükselmesini istiyorlar. Zaten Mehmet Şimşek ekibinin önceliklerinden bir tanesi de kredilerin bireylere değil de iş alemine verilmesi. Kendilerine yakın iş çevrelerine daha fazla ve daha uygun koşullarda kredi veriyorlar” yorumunu yaptı.

“MEHMET ŞİMŞEK VE POLİTİKALARI SONUÇ VERMEYECEK”

Kozanoğlu, “Muhtemelen faizler yeniden artacak, iş çevrelerinden şikayetleri yine duyacağız. Yani özetle ekonomiyi çok ciddi bir durgunluğa sürüklemeden enflasyonun önünü kesecek bir formül yok. Büyük umut bağlanan Mehmet Şimşek ve politikalarının sonuç vermeyeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem