Mehmet Şimşek açıkladı: KKM'de sona gelindi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları için bulunduğu Fas'ın Marakeş kentinde politika patikası ve ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İç talebi daha ılımlı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) enstrümanından çıkmak istediklerini söyledi.

"ÇABUK BİR ÇÖZÜM YOK"

Öte yandan Şimşek, kamuoyunun yeni programa ilişkin tepkisinin sorulması üzerine "Vatandaşlarımızın bu programın orta vadeli bir çaba olduğunu anlamaları için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çabuk bir çözüm yok. Süreç zorlu geçecek. Tabii ki hiçbir vatandaş ya da şirket vergi artışını sevmez ama bunu gelecekte daha ağır önlemler almamak için yapıyoruz" dedi.

ERDOĞAN, "YENİ BİR FİNANSAL ALTARNETİF" DEMİŞTİ

2021 Aralık ayındaki kur krizi sırasında uygulamaya konulan KKM, döviz mevduattan Türk lirasına dönüş yapılmasını teşvik için getirildi.

KKM’de, açılan TL vadeli hesaplarda, hesabın açılış tarihindeki kur ile vade sonundaki kur değişimi faiz oranı üzerindeyse, aradaki fark müşterinin hesabına TL olarak yansıtılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKM için yatırımcılara "yeni bir finansal alternatif" sunduklarını söylemişti.

DAHA ÖNCE DE KKM'YE İLİŞKİN BİRÇOK ADIM ATILMIŞTI

Ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosu yürürlükten kaldırılarak yerine kur korumalı hesapları TL mevduat olarak dikkate almayan ve standart yerel para olan TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmayı hedefleyen yeni bir TL payı rasyosu getirilmişti.

Eylül ayında ise TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, yüzde 2,5'e yükseltilmişti. Ayrıca, TL'ye geçiş ve yenileme ile TL payı hesaplamalarında revizyona gidilmişti.

Son olarak KKM'de, TL dönüşümlü kur korumalı hesaplarda asgari faiz zorunluluğu kaldırılmıştı. Böylece bankaların TL dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem