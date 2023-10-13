Dolar/TL'de 'sıcak para' beklentisi: Görüşmeler sürüyor!

Türkiye ekonomisinde yaşanan krizle birlikte enflasyon ve dolar kuru yükselişini sürdürürken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve yönetimi sıcak para arayışını sürdürüyor. Henüz Türkiye'ye yönelik sermaye girişleri oldukça sınırlı aşamada kalırken, dolar/TL, yükselişini sürdürdü.

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Dolar/TL'de 'sıcak para' beklentisi: Görüşmeler sürüyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan Dünya Bankası-IMF yıllık toplantıları için bulundukları Fas'ın Marakeş kentinde merkez bankası başkanları ve fon yöneticileriyle görüştü.

Ekonomi yönetimi bu görüşmelerde, ekonomi programını anlatarak yıllardır süren yabancı yatırım çıkışını tersine çevirmeyi hedefliyor.

SICAK PARA ARAYIŞI SÜRÜYOR

Şimşek, 19 Ekim'de ise Paris'te yatırımcılarla görüşecek ardından ise Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gidecek. Şimşek BAE ile 50 milyar dolarlık yatırım programının ilk somut adımlarının da bu ziyarette atılacağını söyledi.

Dolar/TL'de 'sıcak para' beklentisi: Görüşmeler sürüyor! - Resim : 1

DOLAR/TL'DE YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Henüz Türkiye'ye yönelik sermaye girişleri oldukça sınırlı aşamada kalırken dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla günü 27,7411'den tamamlamasının ardından bugün bankalar arası piyasanın açılışında 27,80 seviyesinden işlem görüyor.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 17 baz puan artışla günü yüzde 4,70 seviyesinden tamamlarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörülmeye devam ediyor.

SAVAŞ ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Bununla birlikte, dün İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığına yönelik haber akışı çatışmaların daha da genişleyebileceği tehlikesini artırırken, endişeler güçlü kalmaya devam ediyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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