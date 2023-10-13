HDI Fibaemeklilik yönetimi, acenteleriyle buluştu

Gelişmiş teknolojik altyapısı ve yenilikçi anlayışıyla sektöre yeni bir soluk getiren HDI Fibaemeklilik, 6-8 Ekim 2023 tarihinde Kıbrıs’ta acenteleriyle bir araya geldi.

Alman sigorta devi Talanx’ın Türkiye’deki temsilcisi HDI Sigorta ve finansal teknolojiler alanındaki yatırımlarıyla öne çıkan Fibabanka ile iş ortaklığına imza atarak HDI Fibaemeklilik adıyla yoluna devam eden şirket, değişimin ardından hem acenteleriyle hem de sermayedarlarıyla buluştu.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER KATILDI

“Gücümüz Değişimde – All Star” mottosuyla gerçekleşen toplantıya HDI Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, HDI Fibaemeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sebastian Müller ve HDI Fibaemeklilik Satış Genel Müdür Yardımcısı Erhan İleri ve Türkiye’den üst düzey yöneticiler katıldı.

"DEĞER YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Toplantıda konuşan HDI Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, “Kurulduğumuz günden bu yana sektörümüzde iz bırakan işlere ve yeniliklere imza atmaya, her geçen yıl iddiamızı artırmaya devam ediyoruz. Gücümüzü değişimden, iş ortaklarımız ve acentelerimiz ile kurduğumuz ilişkiden alıyoruz. Bu toplantıda acentelerimizle bir araya gelerek, 2023 yılını değerlendirdik. Güçlü bir sinerji içerisinde, 2024 için de ortak hedeflerimizi belirledik. Bu kararlılıkla sektörümüz ve ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

175’i aşkın ülkede faaliyet gösteren Talanx Grubu’na bağlı HDI Sigorta’nın uluslararası deneyimi ve Fibabanka'nın yeni nesil dijital bankacılık sinersijiyle sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakalayan HDI Fibaemeklilik, yeni proje ve yatırımlarla sektördeki iddiasını artırarak sürdürüyor. HDI Fibaemeklilik’in geleceğe yönelik vizyonu bu temel üzerinde yükseliyor.

HDI FİBAEMEKLİLİK

2012 yılında Fiba Grubu çatısı altında sektörün dinamik bir oyuncusu olarak faaliyetlerine başlayan HDI Fibaemeklilik, 10 yılda bireysel emeklilik, hayat ve sağlık sigortaları alanlarında iz bırakan işlere imza attı. HDI Fibaemeklilik, Alman sigorta devi Talanx’ın Türkiye’deki temsilcisi, ülkemizde ilk 5 sigorta şirketi arasında yer alan HDI Sigorta ve Fiba Grubu iştiraklerinden, finansal teknoloji alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Fibabanka ile güçlü bir iş ortaklığı gerçekleştirdi. Kuruluşundan bu yana dinamik ve yenilikçi bir bakış açısıyla faaliyet gösteren HDI Fibaemeklilik, portföy ve hisse devirleri ile güçlenerek yoluna devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem