Altın fiyatlarında ABD baskısı: Gram altın ne kadar?

ABD'de gelecek döneme ilişkin endişeler güçlü kalmaya devam ederken altın fiyatları baskılandı. Bu gelişmelerle gram altın yeni güne sınırlı yükselişle başladı.

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Altın fiyatlarında ABD baskısı: Gram altın ne kadar?

ABD'de açıklanan enflasyon verileri, çarşamba günkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve geçen haftaki tarım dışı istihdam verisiyle beraber ele alındığında, gelecek döneme ilişkin endişeler güçlü kalmaya devam ederken dün yaklaşık 13 baz puan yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, altının ons fiyatındaki yükselişi törpülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörüsü sürerken İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler de yakından izleniyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından düne göre, yüzde 0,9 artışla bin 682 lira seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatlarında ABD baskısı: Gram altın ne kadar? - Resim : 1

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,12 azalışla bin 667 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 770 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 300 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,7 yükselişle 1.882 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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