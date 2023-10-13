Kur korumalı mevduatta rekor düşüş

Kur korumalı mevduat hesaplarında geçen hafta 74,6 milyar TL ile rekor düşüş izlendi. Böylelikle KKM'de gerileme 7. haftasına girerken, en hızlı haftalık düşüş kaydedildi.

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Kur korumalı mevduatta rekor düşüş

Kur korumalı mevduatlarda düşüş serisi devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 6 Ekim haftasında kur korumalı mevduatlar 74,6 milyar TL ile rekor düşüş kaydetti.

Aynı haftada kur korumalı mevduatların büyüklüğü 3,23 trilyon TL'ye geriledi.

Dolar cinsinden bakıldığında ise 117,3 milyar dolarlık büyüklük kaydedildi.

Öte yandan 6 Ekim haftasında döviz rezervlerinde artış kaydedildi. Toplam rezervler 680 milyon dolar artarak 122 milyar 883 milyon dolara yükseldi.

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KKM Kur Korumalı Mevduat (KKM)
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