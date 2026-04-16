Akbank Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 16 Nisan Akbank Mobil Giriş Sorunu Hatası
Türkiye'nin en büyük özel sermayeli ticaret bankaları arasında yer alan Akbank'a sabah saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar Akbank Mobil'e giriş yapmaya çalışırken sorunlarla karşılaştığını bildirmeye başladı. Akbank’tan konu ile ilgili açıklama geldi.
Akbank müşterileri mobil bankacılık uygulamasına bir süredir giremiyor. Banka müşterileri ‘Akbank mobil uygulaması neden açılmıyor?’ sorusunun yanıtını arıyor.
Akbank'ın web sitesine ve mobil uygulamasına giriş yapmak isteyenler "Sadece geçici bir süre için işlemlerini gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısı ile karşılaşıyor.
BANKADAN AÇIKLAMA GELDİ
Bankadan yapılan açıklamada "Sistemlerimizde geçici süreyle teknik bir aksaklık yaşanmaktadır.
Konu ile ilgili ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa zamanda işlemlerin kesintisiz gerçekleşmesini sağlayacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.
Birkaç saat içinde işlemlerin normale dönmesi bekleniyor.
