Borsa İstanbul’da 'Barış İyimserliği' Rüzgarı

Küresel piyasalarda esen ABD-İran uzlaşı rüzgarları Borsa İstanbul’u güne artışla taşıdı. BIST 100 endeksi, Trump’ın 'Savaş bitmeye çok yakın' mesajıyla güç kazanırken, 14.236,21 puandan güne başladı.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Borsa İstanbul, nisan ayının ortasında jeopolitik yumuşama sinyallerini arkasına alarak pozitif seyrini sürdürüyor. Dünü yüzde 1,02’lik değer kazancıyla kapatan BIST 100 endeksi, yeni güne de yüzde 0,24 artışla 14.236,21 puandan başlayarak yukarı yönlü ivmesini korudu.

SEKTÖREL HAREKETLİLİK VE LİDERLER

Bankacılık endeksi yüzde 0,40 yükselişle güven tazeledi, holding endeksi yüzde 0,37 primle açılışa destek verdi. Orman, kağıt ve basım sektörü yüzde 1,25’lik sıçramayla yatırımcının yüzünü güldürürken, metal eşya ve makine tarafında yüzde 0,76’lık sınırlı bir geri çekilme kaydedildi.

TRUMP’IN MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Pakistan’da yeni bir görüşme yapılabileceğine dair sinyalleri ve özellikle "Sanırım bitmeye çok yakın" şeklindeki açıklaması, küresel risk iştahını doğrudan tetikledi. Analistler, İslamabad'daki kritik temasların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi rakamları yakından takip edilecek. Yurt dışında ise Euro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD’den gelecek imalat verileri odak noktasında olacak.

Altın Atağa Kalktı 1 Ayın Zirvesi Görüldü: Piyasalar Yeniden ŞekilleniyorAltın Atağa Kalktı 1 Ayın Zirvesi Görüldü: Piyasalar Yeniden ŞekilleniyorEkonomi

Trump Tarih Vererek Duyurdu: Savaşta Sona mı Gelindi?Trump Tarih Vererek Duyurdu: Savaşta Sona mı Gelindi?Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Borsa İstanbul Donald Trump
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Altın Atağa Kalktı 1 Ayın Zirvesi Görüldü: Piyasalar Yeniden Şekilleniyor Altın Atağa Kalktı 1 Ayın Zirvesi Görüldü: Piyasalar Yeniden Şekilleniyor
Akaryakıtta Sıra Bu Kez İndirime Geldi! Araç Sahipleri Dikkat, Tabela Bu Gece Yine Değişiyor Akaryakıtta Sıra Bu Kez İndirime Geldi! Araç Sahipleri Dikkat, Tabela Bu Gece Yine Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Lisedeki Kanlı Saldırının Perde Arkası Ortaya Çıktı: Sosyal Medyadaki Paylaşımlar Dikkat Çekti Lisedeki Kanlı Saldırının Perde Arkası Ortaya Çıktı: Sosyal Medyadaki Paylaşımlar Dikkat Çekti
Türkiye’ye Çöl Tozu Dalgası: Bu İllerde yaşayanlar Dikkat Türkiye’ye Çöl Tozu Dalgası: Bu İllerde yaşayanlar Dikkat
Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Tamamen Boşaltıldı Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Boşaltıldı
ABD'de Görülmemiş Hamle! Trump Görevden mi Alınıyor? ABD'de Görülmemiş Hamle! Trump Görevden mi Alınıyor?
Gülistan Doku'nun Son Mesajları Ortaya Çıktı: Korkuyorum, Zaman Bitti 'Korkuyorum, Zaman Bitti'