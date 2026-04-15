Borsa İstanbul’da 'Barış İyimserliği' Rüzgarı

Borsa İstanbul, nisan ayının ortasında jeopolitik yumuşama sinyallerini arkasına alarak pozitif seyrini sürdürüyor. Dünü yüzde 1,02’lik değer kazancıyla kapatan BIST 100 endeksi, yeni güne de yüzde 0,24 artışla 14.236,21 puandan başlayarak yukarı yönlü ivmesini korudu.

SEKTÖREL HAREKETLİLİK VE LİDERLER

Bankacılık endeksi yüzde 0,40 yükselişle güven tazeledi, holding endeksi yüzde 0,37 primle açılışa destek verdi. Orman, kağıt ve basım sektörü yüzde 1,25’lik sıçramayla yatırımcının yüzünü güldürürken, metal eşya ve makine tarafında yüzde 0,76’lık sınırlı bir geri çekilme kaydedildi.

TRUMP’IN MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Pakistan’da yeni bir görüşme yapılabileceğine dair sinyalleri ve özellikle "Sanırım bitmeye çok yakın" şeklindeki açıklaması, küresel risk iştahını doğrudan tetikledi. Analistler, İslamabad'daki kritik temasların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi rakamları yakından takip edilecek. Yurt dışında ise Euro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD’den gelecek imalat verileri odak noktasında olacak.





Kaynak: AA