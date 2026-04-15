Sürücülere Yeni Masraf Çıktı: Otomobillerde Abonelik Dönemi Başlıyor

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte otomotiv sektörü de köklü bir dönüşüm sürecine girdi. Son dönemde bazı otomobil markaları, araçlarda bulunan belirli donanım ve özellikleri abonelik sistemiyle sunmaya başladı. Bu yeni modelle birlikte sürücüler, koltuk ısıtma, otonom sürüş ve gelişmiş sürüş destek sistemleri gibi özellikleri aktif hale getirmek için düzenli ödeme yapmak zorunda kalacak.

Uzmanlara göre bu sistem, araçların yazılım tabanlı hale gelmesiyle doğrudan bağlantılı. İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mehmet Fatih Ayrancı, geçmişte araç satın alındığında tüm donanımların birlikte alındığını hatırlatarak, yeni sistemde ise bu özelliklerin kapalı şekilde sunulduğunu ve kullanıcıların bunları abonelik yoluyla açabildiğini belirtiyor.

Söz konusu uygulama, otomobil üreticilerinin araç satışından sonra da gelir elde etmesini sağlayan yeni bir strateji olarak değerlendiriliyor. Araçlar daha düşük başlangıç fiyatlarıyla sunulurken, ek özellikler aylık paketler halinde kullanıcıya sunuluyor.

Bu sistem sürücüler arasında farklı görüşlere neden oldu. Bazı kullanıcılar yalnızca ihtiyaç duydukları özellikler için ödeme yapmanın avantaj sağladığını savunurken, bazıları ise satın alınan bir araç için tekrar ücret ödenmesini kabul edilemez buluyor.

Abonelik modeli özellikle elektrikli araçlarda uygulanmaya başlanmış durumda. Şerit takip, otomatik direksiyon, park asistanı ve şehir içi sürüş destekleri gibi gelişmiş özelliklerin aylık yaklaşık 5 bin TL karşılığında sunulduğu ifade ediliyor.

Öte yandan sektör temsilcileri, bu sistemin ilerleyen süreçte daha da yaygınlaşabileceğini belirtiyor. Navigasyon, güvenlik sistemleri ve aydınlatma teknolojileri gibi birçok donanımın da abonelik kapsamına alınabileceği öngörülüyor. Bu da araç sahiplerinin satın alma sonrası da düzenli ödeme yapmaya devam edeceği yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: ATV Haber