Akaryakıt Zamlarına İsyan Eden Vatandaşlardan 'İmamoğlu' Tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin olası cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından dolar kuru ve piyasalarda büyük hareketlilik yaşandı. Doların fırlamasının ardından akaryakıta da 1 lira 52 kuruşluk bir zam geldi.

Osmaniye’de bir vatandaş zamlara tepki gösterirken, "Bu İmamoğlu zammıdır. Tutuklanma olayından dolayı Euro ve dolar yükseldiğinden benzine zam gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar zamlara tepki gösterirken, son dönemde yaşananlara dikkat çekti. Vatandaşların tepkileri şöyle oldu:

"Alıştık zamlara her zaman geldiği için, alıştık zamlara. Normal artık."

"Her gün zam geliyor zam bağımlısı olduk. Alıştık zaten her gün geliyor. Allah’ımız yardım etsin. Çiftlik yapıyorum başka bir iş yapmıyorum. Bilmiyorum ölene kadar uğraşacağız. Tarlaların kimisini ektik, kimisini ekemedik."

"1 lira buradan zam gelirse, 5 lira öte taraftan ben alıyorum. Ben de zam koyuyorum."

"Bu İmamoğlu zammıdır. Tutuklanma olayından dolayı avro ve dolar yükseldiğinden benzine zam gelmiştir. Çiftçiliği bırakacağım."

Kaynak: ANKA