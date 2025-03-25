İçinde Kanser İlaçları da Var! Bakan Işıkhan Duyurdu: 16 İlaç Daha Geri Ödeme Listesinde

5’i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığı bildirildi. Bakan Işıkhan, "Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdık, birçok ilacın rapor süresini uzattık" dedi.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle; 5’i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdık, birçok ilacın rapor süresini uzattık. Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını artırdık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi