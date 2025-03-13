Akaryakıt İndirimlerine Fren! BENZİNE Bu Gece ZAM Geliyor (13 Mart Güncel Mazot-Benzin Fiyatı)

Benzin ve motorin (mazot) fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol, ABD enflasyonundaki düşüş ve yükseliş talebi verilerinin etkisiyle iki haftanın en büyük artışını kaydettikten sonra yatay seyretti. Bu yükseliş, peş peşe indirim gelen akaryakıt pompa fiyatları indirimlerine son verdi. Tabela bu gece değişecek…

ÇİFTE İNDİRİMLER İLE REKORDAN GERİLEDİ

Benzin litre fiyatına önce 1,15 ve ardından 2,06 TL indirim uygulanmıştı. Mazot fiyatı ise 1,43 TL ve 1,35 TL gerilemişti. Böylece 50 liraları bulan akaryakıt fiyatlarında son 2 haftada büyük bir indirim gerçekleşti. Ancak petroldeki yükseliş bu kez benzin fiyatına zam getiriyor.

BENZİNE ZAM GELİYOR

Bu gece yarısı itibarıyla benzin grubunda 1 lira 40 kuruş zam yapılacağı öğrenildi. Motorin ve otogazda (LPG) ise fiyat değişimi beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (13 MART 2025 PERŞEMBE)

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 43.41 TL

Motorin litre fiyatı: 45.36 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 43.26 TL

Motorin litre fiyatı: 45.24 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43.96 TL

Motorin litre fiyatı: 46.09 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 44.33 TL

Motorin litre fiyatı: 46.46 TL

Kaynak: Haber Merkezi