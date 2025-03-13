Asgari Ücrete 'Alman' Usulü Model! Komisyon için Devrim Gibi Düzenleme Önerisi

Türkiye’de her yıl büyük tartışmalara sahne olan asgari ücret tespit süreci, komisyonun yeni bir yapıya kavuşturulması konusuyla bu yıla damga vuracak. İşçi ve işveren taraflarının komisyondaki temsil biçimine yönelik eleştiriler artarken HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Almanya’daki modelin Türkiye için de bir örnek olabileceğini dile getirdi.

ASGARİ ÜCRETE YENİ MODEL

Peki Almanya’da nasıl bir model uygulanıyor. Habertürk’te yer alan haberde, asgari ücret ülkede bağımsız bir komisyon tarafından belirleniyor. Komisyon bir başkan, oy hakkı olan 6 daimi üye ve oy hakkı bulunmayan bilim insanlarından oluşan iki danışman üye ile çalışıyor. İşçi ve işveren kesimleri üçer üye ile temsil edilirken başkan ise tarafsız bir kişi olarak komisyonda yer alıyor.

Almanya modelinde kararlar basit çoğunlukla alınıyor. Eğer bir uzlaşmazlık ortaya çıkarsa, komisyon başkanı çözüm önerisi sunuyor ve son aşamada gerekirse oy kullanarak süreci yönlendiriyor. Karar alma sürecinde ekonomik veriler, yaşam maliyetleri, geçim şartları ve istihdam durumu gibi çok sayıda faktör dikkate alınıyor. Ayrıca süreç boyunca etkilenen kesimlerin görüşleri alınarak, daha adil bir asgari ücret belirlenmesi sağlanıyor.

TÜRK-İŞ BU YIL MASAYA OTURMAYACAK

Türkiye’de asgari ücretin belirlenmesinde devletin belirleyici olduğu yönünde eleştiriler bulunurken Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda geçtiğimiz yıl önemli bir değişiklik de yapıldı. Tespit Komisyonu 15 üyeden oluşuyor. İşçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) beşer üye ile temsil ederken, hükümet de komisyonda beş üye bulunduruyor. Ancak TÜRK-İŞ heyetine asgari ücretli çalışanlardan oluşan üyeleri de dahil etti.

Ocak 2025 asgari ücret zam döneminde TÜRK-İŞ’in asgari ücret talebi 30 bin lirayı yakınsamıştı. Ancak komisyondan çıkan rakam net asgari ücret için 22.104 TL’ye yükseltilmişti. Bu rakamı kabul etmediklerini dile getiren TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, komisyonun demokratik ve katılımcı bir yapıya sahip olmadığını vurgulayarak asgari ücretin belirlenme sürecinin köklü bir reforma ihtiyacı olduğunu kaydetti. Bu yıl masada olmayacaklarını da net bir şekilde ifade etmişti.

Kaynak: Habertürk