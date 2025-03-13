Altın Yeniden Yükselişe Geçti

Altın piyasasında peş peşe birçok kez rekor kırılırken, bu hafta da yükseliş sürüyor. Gram altın 3 bin 500 liraya koşarken, çeyrek altın da da yükseliş devam ediyor. Ons altın ise 2.940,44 dolardan değer görüyor.

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Altın Yeniden Yükselişe Geçti

Hem dolar ve euroda hem de altın piyasasında uzun süredir dalgalı bir seyir görülüyor. Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel piyasaları etkileyen hamleleriyle yükselişini katlayan dövizle birlikte altın fiyatlarında da yukarı ivmeli bir hareket mevcut. Haftanın dördüncü iş gününde gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ve ons altında yükseliş sürüyor.

Altın Yeniden Yükselişe Geçti - Resim : 1

İşte 13 Mart 2025 Perşembe günü güncel altın fiyatları…

Gram altın satış fiyatı: 3.460,60 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 5.657,98 TL
Yarım altın satış fiyatı: 11.311,59 TL
Tam altın satış fiyatı: 22.873,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.562,72 TL
Gremse altın satış fiyatı: 57.069,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 2.940,44 dolar

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Kaynak: Haber Merkezi

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