Gram Altın Yatırımcısı da Göz Dikti, Elinde Olana Büyük Kazandırıyor: Fiyatı 600 Bin Liraya Kadar Çıkıyor!

FİYATI 600 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Trabzon hasır altın setlerinin fiyatı, kullanılan altının gramajı, işçiliği ve modeline göre değişiklik gösteriyor. 22 ayar altından üretilen bu özel takılar, el emeği yoğun olduğu için diğer altın takılara kıyasla daha yüksek fiyatlardan satışa sunuluyor.

1 Mart 2025 İtibarıyla 22 ayar bileziğin gram fiyatı 3.096 TL’den alıcı buluyor.

Trabzon hasır altın setleri, 600 bin TL’ye kadar çıkabiliyor

Fiyatlar, setin içeriğine (bilezik, kolye, yüzük, küpe) ve tasarımına göre değişiklik gösterebiliyor. Ayrıca, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve işçilik maliyetleri de nihai rakamları doğrudan etkiliyor.