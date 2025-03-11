Gram Altın Yatırımcısı da Göz Dikti, Elinde Olana Büyük Kazandırıyor: Fiyatı 600 Bin Liraya Kadar Çıkıyor!
Düğün hazırlığı yapanlar ve yatırım amaçlı altın almayı düşünenler için kazandıran alternatif ortaya çıktı. Düğünlerin vazgeçilmezi haline gelen Trabzon hasırının fiyatı 600 bin lirayı buluyor. İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılında Trabzon hasır altın setlerinin fiyatlarında belirgin bir artış yaşandı. Geleneksel işçiliği ve zarafetiyle öne çıkan bu özel takılar, yüksek ayar altın kullanımı ve el emeği işçiliğiyle değer kazanıyor. Peki, Trabzon hasır setlerinin fiyatlarını belirleyen faktörler neler? İşte detaylar...
DÜĞÜNLER VE ÖZEL GÜNLERİN VAZGEÇİLMEZİ
Trabzon hasır altın setleri, ustaların ince el işçiliğiyle örerek oluşturduğu özel tasarımlardan oluşuyor. Yalnızca bir takı değil, aynı zamanda sanatsal bir değere sahip olan bu setler, düğünlerin ve özel günlerin vazgeçilmez takıları arasında yer alıyor. Genellikle bilezik, kolye, küpe ve yüzükten oluşan Trabzon hasır setleri, yatırım aracı olarak da büyük ilgi görüyor. Trabzon hasır altın setleri, hem özel günlerde şıklık hem de uzun vadeli bir yatırım aracı olarak tercih ediliyor.
FİYATI 600 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Trabzon hasır altın setlerinin fiyatı, kullanılan altının gramajı, işçiliği ve modeline göre değişiklik gösteriyor. 22 ayar altından üretilen bu özel takılar, el emeği yoğun olduğu için diğer altın takılara kıyasla daha yüksek fiyatlardan satışa sunuluyor.
1 Mart 2025 İtibarıyla 22 ayar bileziğin gram fiyatı 3.096 TL’den alıcı buluyor.
Trabzon hasır altın setleri, 600 bin TL’ye kadar çıkabiliyor
Fiyatlar, setin içeriğine (bilezik, kolye, yüzük, küpe) ve tasarımına göre değişiklik gösterebiliyor. Ayrıca, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve işçilik maliyetleri de nihai rakamları doğrudan etkiliyor.
TRABZON HASIR ALTIN SETİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Altının ayarı ve gramajı: Alacağınız setin altın ayarının 22 olduğunu ve gramajının size sunulan değerle uyuştuğunu teyit edin. El işçiliğiyle yapılan Trabzon hasır setlerinde işçilik farkı fiyatlara yansıyabilir. Orijinal ve sertifikalı ürün almak için güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaya özen gösterin. Altın fiyatlarının sürekli değiştiğini göz önünde bulundurarak, alışveriş öncesinde piyasa fiyatlarını karşılaştırın.