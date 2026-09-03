Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıt Yeni Rekorun Eşiğinde: Motorine Zam Bekleniyor

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Jeopolitik gerilimlerin küresel petrol piyasasında oluşturduğu arz endişesi, akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisine yol açtı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından motorinin litre fiyatına 8,24 liralık zam yapılması bekleniyor.

ZAM GECE YARISI POMPAYA YANSIYABİLİR

Türkiye Gazetesi’nin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, söz konusu zammın 3 Eylül Perşembe’yi 4 Eylül Cuma’ya bağlayan gece pompa fiyatlarına yansıtılması öngörülüyor. Motorine yapılması beklenen 8,24 liralık artış, litre fiyatında tek gecede yaklaşık yüzde 10’luk yükseliş anlamına geliyor.

50 LİTRELİK DEPO 412 LİRA DAHA PAHALI OLACAK

Zam gerçekleşirse 50 litrelik bir otomobil deposunu doldurmanın maliyeti 412 lira artacak. Yeni fiyat düzenlemesi sonrasında motorinin litre fiyatının bazı büyükşehirlerde 90 liranın üzerine çıkması bekleniyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda 89,38 lira, İstanbul Anadolu Yakası’nda 89,28 lira, Ankara’da 90,73 lira ve İzmir’de 90,71 lira seviyelerinde olan fiyatların zamla birlikte daha da yükselmesi bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarının dağıtım şirketleri ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebileceği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi