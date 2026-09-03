Trump’ın İran Açıklaması Piyasaları Hareketlendirdi! Altın Yeniden Yükseldi

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’daki askeri operasyonların uzun sürmeyebileceğine ilişkin değerlendirmeleri, petrol fiyatlarındaki yükselişin hız kesmesine ve altın piyasasının toparlanmasına katkı sağladı. Bloomberg HT’nin haberine göre, üç günlük düşüşün ardından spot altın yeniden yükselerek 4 bin 430 dolar seviyesinin üzerini test etti.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞİN HIZ KESMESİ ALTINI DESTEKLEDİ

Bölgede son dönemde artan çatışmalar, enerji fiyatları üzerinden küresel enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıyarak faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturmuştu. Trump’ın İran’a yönelik hava saldırılarının uzun sürmeyeceğine ilişkin açıklamasının ardından ham petrol fiyatlarındaki sert yükselişin durulması, değerli metal üzerindeki baskının azalmasını sağladı.

ZAYIFLAYAN DOLAR DA ALTINA DESTEK VERDİ

Japon yenindeki sert değer artışının ardından ABD dolarının perşembe günü yatay seyretmesi de altının cazibesini artırdı. Doların zayıflaması, altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha ulaşılabilir hale gelmesini sağladı. Merkez bankalarının fiziki altın alımlarını sürdürdüğüne ilişkin sinyallerin de piyasada değerli metale yönelik desteği koruduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi