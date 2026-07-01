AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Bu Sözü Kimse Ciddiye Almaz'

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

CHP milletvekili Özgür Özel yabancı bir gazeteye yazı yazarak “Türkiye’de seçimler yoluyla iktidar değişimini” sorgulamış. Defalarca seçimle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği iradeyi “rejim” olarak etiketlemek bir CHP geleneğidir.

'ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİ DIŞ VESAYET ARAYIŞINA YÖNELDİ'

CHP’nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey “rejim krizi” çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır. İç siyasette bu yöntem artık kullanılamaz hale gelince Özgür Özel ve ekibi “dış vesayet” arayışına yöneldi. Kimseden yüz bulamasalar da Türkiye’nin her siyasi gündemini kendi vesayet arayışlarına zemin yapmaya çalışıyorlar. Türkiye’de sağlıklı bir seçim sistemi olduğu için Özgür Özel zihniyeti iktidara gelemiyor. Çünkü milletimizin sağduyusu bu zihniyetin siyasi dinamiklerinin milli olmadığını görüyor.

'DÜNYA TÜRKİYE'DENİN NATO'DAKİ GÜÇLÜ ROLÜNÜ KONUŞUYOR'

Öte yandan Özgür Özel Türkiye’nin NATO içindeki rolünü de sorgulamış. Dünyadan bu kadar kopuk bir yaklaşım az görülür. Tüm dünya Türkiye’nin gerek NATO içindeki güçlü rolünü, gerekse bölgesel ve küresel güvenlik için artan ağırlığını konuşuyor. Türkiye’deki muhalefet ise ters yönde gitmeye devam ediyor.

CHP milletvekili Özgür Özel yabancı bir gazeteye yazı yazarak “Türkiye’de seçimler yoluyla iktidar değişimini” sorgulamış.



Defalarca seçimle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği iradeyi “rejim” olarak etiketlemek bir CHP geleneğidir.



CHP’nin siyasi tarihimizde en… — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 1, 2026

Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın eskisi kadar popüler olmadığını söylemesi ise hiçbir açıdan ciddiye alınacak bir şey değil. Dünyanın en bilinen liderlerinin başında gelen Cumhurbaşkanımız hakkında söylenen bu sözü kimse ciddiye almaz. Cumhurbaşkanımız tüm dünyanın sözüne dikkat kesildiği bir liderdir. Özgür Özel’in “toplumsal ve siyasi çalkantı”dan bahsetmesi ise sadece hezeyandır. Milletimiz kardeşlik, birlik ve dirlik içinde tarihsel yürüyüşünü sürdürüyor. “Çalkantı” olan tek yer ise içindeki tahta kavgaları yüzünden CHP’dir.

'SİYASİ TARİHİMİZDE BU DERECE ÇARPIK ZİHNİYET GÖRÜLMEDİ'

Özgür Özel’in milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, NATO müttefiklerimiz için tehdit olarak tanımlaması, kendi siciline yazdığı bir utançtır. Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi. Bu sözü söyleyen kişi “vesayetçi zihniyetin personeli” olmaktan öteye gidemez.

Kaynak: Haber Merkezi