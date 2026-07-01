Altında Tarihi Düşüş! Son 7 Ayın En Düşük Seviyesi Görüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasasında satış baskısı hız kesmeden devam ediyor. Küresel piyasalarda ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, doların güç kazanması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisi, altın fiyatlarını son yedi ayın en düşük seviyesine çekti. Altının ons fiyatı yüzde 0,6 değer kaybederek 3.980 dolar seviyesine gerilerken, gram altın da aynı oranda düşüşle 5.970 TL'den işlem görüyor. Spot gümüş ise 57,80 dolar seviyesinde alıcı buluyor.

FAİZ BEKLENTİSİ ALTINA SATIŞ GETİRDİ

Küresel piyasalarda enflasyonla mücadele kapsamında faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi güç kazanırken, bu tablo yatırımcıların altından uzaklaşmasına neden oldu. Faiz getirisi bulunmayan altın, yüksek faiz ortamında tahvil ve nakit gibi alternatif yatırım araçları karşısında cazibesini kaybediyor. Öte yandan, altın fiyatları 2013 yılından bu yana en sert çeyreklik değer kaybını yaşamaya hazırlanıyor.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM ENFLASYON KORKUSUNU BÜYÜTTÜ

ABD ile İran arasında süren gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresindeki jeopolitik riskler, petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Enerji maliyetlerindeki yükseliş, küresel enflasyon endişelerini yeniden gündeme getirirken, bu durum merkez bankalarının faiz indirimlerini erteleyebileceği beklentisini güçlendirdi. Piyasalarda oluşan bu görünüm, güvenli liman olarak görülen altın üzerinde de baskı oluşturdu.

GÜÇLÜ DOLAR TALEBİ ZAYIFLATTI

Dolar endeksindeki yükseliş de altın fiyatlarını aşağı çeken önemli etkenlerden biri oldu. Altının uluslararası piyasalarda dolar üzerinden fiyatlanması nedeniyle ABD para biriminin değer kazanması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha pahalı hale getirerek talebin zayıflamasına yol açtı.

KAR SATIŞLARI BASKIYI ARTIRDI

Yılın ilk bölümünde altındaki yükselişten önemli kazanç sağlayan büyük fonlar ve kurumsal yatırımcılar, son dönemde kâr realizasyonuna yöneldi. Ayrıca altına dayalı borsa yatırım fonlarından (ETF) yaşanan para çıkışları ve merkez bankalarının fiziki altın alımlarındaki yavaşlama da satış baskısını artıran gelişmeler arasında yer aldı.

YATIRIMCILARIN ROTASI TAHVİLE DÖNDÜ

Artan tahvil faizleri ve güçlü doların etkisiyle yatırımcıların önemli bir bölümü altın yerine daha yüksek getiri sunan tahvil ve nakit varlıklara yönelmeye başladı. Analistler, altın fiyatlarında kalıcı bir toparlanmanın ise küresel enflasyonda belirgin bir gerileme görülmesi ve merkez bankalarının yeniden faiz indirimlerine yönelmesiyle mümkün olabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi