Dövizde Hareketlilik Sürüyor: Dolar Kaç TL Oldu, Euro ne Kadar? İşte 1 Temmuz Çarşamba Güncel Döviz Kurları

Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 46,64 liradan, euro 53,12 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…

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Dövizde Hareketlilik Sürüyor: Dolar Kaç TL Oldu, Euro ne Kadar? İşte 1 Temmuz Çarşamba Güncel Döviz Kurları
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 46,5421, satışta 46,7286 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,5226, satışta 46,7090 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1427, sterlin/dolar paritesi 1,3273 ve dolar/yen paritesi 162,5 düzeyindeydi.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yeni günde Dolar/TL 46,5938 (alış) 46,6465’ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla
53,1206 TL seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak: AA

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Dövizde Hareketlilik Sürüyor: Dolar Kaç TL Oldu, Euro ne Kadar? İşte 1 Temmuz Çarşamba Güncel Döviz Kurları Dövizde Hareketlilik Sürüyor! Dolar Kaç TL, Euro ne Kadar?