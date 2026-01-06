AJet Yeni Kampanyayı Duyurdu! 9 Dolar ve Euroya Yurt Dışı Bileti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AJet, indirimli yurt dışı seyahatleri için kampanya başlattı. Bugün 11.00'de başlayan indirimli bilet satışı, yarın 23.59'a kadar devam edecek. 9 dolar ve eurodan başlayan indirimli biletler, 10 Ocak-12 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 85 bin koltuk satışa sunulacak.

Kampanya kapsamında seçili rotalarda 1 dolar-euro ve vergilerden başlayan özel fiyatlı biletler de satışta çıktı.

BAGAJLAR DA İNDİRİMLİ OLACAK

Ayrıca kampanya süresince geçerli tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak. Ek hizmet olarak, 12 euro olan kabin bagajı 5 euroya, yine 12 euro olarak sunulan "basic" bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 5 euroya alınabilecek.

İndirimli biletler AJet.com, AJet'in mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabiliyor.

Kaynak: AA