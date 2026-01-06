Altına Venezuela Etkisi! Uçuşa Geçti

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri operasyonu sonrası küresel piyasalarda risk algısı yükseldi. Jeopolitik gerilimin artmasıyla yatırımcılar güvenli limanlara yönelirken, ons altın 4.467 dolara çıktı. Yurt içinde gram altın ise 6.180 TL seviyesinde işlem görüyor.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesi sonrası küresel piyasalarda tansiyon yükselirken, altın fiyatları haftaya güçlü bir artışla giriş yaptı. Jeopolitik risklerin tırmanması, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirirken, ons altın fiyatı dün yüzde 2’lik yükselişle 4.439 dolara kadar çıktı. Haftanın ikinci işlem gününde ise ons altın 4.467 dolar civarında işlem görüyor.

Yurt içinde ise ons altın ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle gram altın 6.180 TL seviyesinden alıcı buluyor.

6 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla 22 ayar bilezikten Cumhuriyet altınına kadar güncel altın fiyatları şöyle:

Gram Altın
Alış: 6.180,0580 TL
Satış: 6.180,7220 TL

Ons Altın (Dolar)
Alış: 4.466,30
Satış: 4.467,35

Çeyrek Altın
Alış: 9.888,0900 TL
Satış: 10.105,4800 TL

Cumhuriyet Altını
Alış: 39.552,3700 TL
Satış: 40.298,3100 TL

Tam Altın
Alış: 41.380,00 TL
Satış: 41.724,00 TL

Yarım Altın
Alış: 19.714,39 TL
Satış: 20.211,37 TL

Ziynet Altını
Alış: 39.552,37 TL
Satış: 40.299,12 TL

Ata Altın
Alış: 41.682,68 TL
Satış: 42.742,28 TL

14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.505,07 TL
Satış: 4.660,78 TL

22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 5.791,56 TL
Satış: 6.061,49 TL

Gremse Altın
Alış: 103.132,00 TL
Satış: 104.390,00 TL

