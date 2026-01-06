Emekliye Seyyanen Zam Yapılacak mı? Ankara Kulisleri Hareketlendi, Cem Küçük Rakam Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. Zam oranlarının belli olmasının ardından en düşük emekli maaşı ve seyyanen zam konusu yeniden gündeme geldi. Gazeteci Cem Küçük, katıldığı canlı yayında emeklilerin mevcut maaşlarla geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek, “Seyyanen zam dışında hiçbir şey kurtarmaz” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ SAYISI ARTIYOR, GEÇİM SIKINTISI DERİNLEŞİYOR

TGRT Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Cem Küçük, Türkiye’de yaklaşık 16 milyon emekli bulunduğunu hatırlatarak bu kitlenin önemli bir bölümünün artık çalışmadığını söyledi. 60 yaş üstü nüfusun giderek arttığını vurgulayan Küçük, emeklilerin büyük kısmının mevcut maaşlarla temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığını dile getirdi.

“MEMURUN DURUMU GÖRECE İYİ, ASIL SORUN EMEKLİDE”

Cem Küçük, çalışan memurların durumunun emeklilere göre daha iyi olduğunu belirterek özellikle büyükşehirlerde tek maaşla geçinmenin zorlaştığını ifade etti. Profesör, doktor ve öğretmen maaşlarının dahi hayat pahalılığı karşısında eridiğini söyleyen Küçük, emeklilerin çok daha ağır bir tabloyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

“30 BİN LİRAYLA BİLE GEÇİNMEK ZOR”

Emeklilerin alım gücündeki düşüşe dikkat çeken Küçük, kira ödenmeyen şehirlerde bile geçinmenin zorlaştığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“30 bin lira maaş alan bile rahat değil. 50–60 bin lira seviyeleri artık asgari yaşam şartı haline geldi. Bu şartlar insani yaşam standartlarını karşılamıyor.”

“SEYYANEN ZAM HARİCİNDE ÇÖZÜM YOK”

Küçük, emeklilerin gelirlerinde iyileştirme yapılması gerektiğini belirterek seyyanen zammın zorunlu hale geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulunan Küçük, önerisini şöyle dile getirdi:

“Emeklilere en az 5–6 bin lira seyyanen zam yapılmadan bu tablo düzelmez. 17–18 bin lira ya da 24–25 bin lira ile hayatı sürdürmek çok zor. En düşük emekli aylığı 25–26 bin liraya çıkarılmalı, ortalama maaşlar da 30–35 bin lira bandına yükseltilmeli.”

“TOPLUMDA ADALET DUYGUSU GÜÇLENİR”

Cem Küçük, yapılacak düzenlemelerin tüm sorunları ortadan kaldırmayacağını ancak emeklilerin bir nebze nefes almasını sağlayacağını ifade ederek, atılacak adımların toplumda adalet duygusunu güçlendireceğini söyledi.

Kaynak: TGRT Haber