Ağustos Ayının Zam Şampiyonları Belli Oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı enflasyon raporunu açıklamasının ardından, tüketici fiyatları bazında cebimizi en çok yakan ve yüzümüzü güldüren ürünler de netleşti. Yaz döneminin son ayında seyahat ve eğitim maliyetleri zirveye oynarken, mevsimsel etkiyle taze meyve ve sebze fiyatlarında sert düşüşler görüldü.

AĞUSTOS AYINDA FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

TÜİK verilerine göre, ağustosta yüzde 56,26 olan hava yoluyla yurt dışı yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 28,89 ile dini hizmetler ve yüzde 25,37 ile yükseköğretim eğitimi kategorileri izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 15,70 ile yumurtalar, yüzde 14,07 ile motorin (mazot), yüzde 9,14 ile benzin, yüzde 8,52 ile hava yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yer aldı.

AĞUSTOS AYINDA FİYATI EN ÇOK AZALAN ÜRÜNLER

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 21,5 ile "diğer taze meyveler" kategorisinde gerçekleşti. Bunu yüzde 17,92 ile taze turunçgiller, yüzde 12,78 ile taze üzümsü meyveler, yüzde 10,10 ile sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli taze meyveler, yüzde 8,84 ile taze veya soğutulmuş yeşil baklagil sebzeleri, yüzde 7,16 ile taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak ve benzeri), yüzde 5,58 ile kadın ve kız çocuğu giysileri, yüzde 4,96 ile kişisel bakıma yönelik diğer aletler, malzemeler ve ürünler takip etti.

Kaynak: AA