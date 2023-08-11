Adıyaman'da ekmek ve pideye zam!

Ekmek girdi maliyetlerinin artmasından dolayı Adıyaman'da ekmek ve pideye zam geldi. Yeni zamlı tarife 12 Ağustos tarihinden itibaren uygulanacak.

Son Güncelleme:
Adıyaman'da ekmek ve pideye zam!

Adıyaman Fırıncılar Odası’nın ekmek girdi maliyetlerinin artmasından dolayı Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na ekmek fiyatlarının artması için başvuruda bulundu.

Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği, Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye, Tarım ve Orman Müdürlüğünden görevlilerin oluşturduğu komisyon esnafın zam talebini görüştü.

ZAM KARARI VERİLDİ

Ekmeğin 7,50 TL olması yönündeki talebi değerlendiren komisyon üyeleri ekmeğin 7 TL olmasına karar verdi.

Adıyaman'da ekmek ve pideye zam! - Resim : 1

5 TL olan 200 gram pide 7 TL, 5 TL olan 210 gram somun ise 220 gram olarak 7 TL’ye satılacak. Komisyonun aldığı karar Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı. Ekmek 12 Ağustos tarihinden itibaren yeni fiyattan satılacak.

"EKMEK MALİYETLERİNİN ARTMASINDAN DOLAYI"

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ziya Duranay, komisyonun aldığı kararın 12 Ağustos tarihinde uygulanacağını belirterek, "Çevre illerde ekmek rayiç bedelleri ve ekmek maliyetlerinin artmasından dolayı fırıncı esnafının talebini olumlu karşıladı. Ekmek fiyatları hem tüketicimize fazla yük olmayacak hem de fırıncı esnafımızın emeğinin azda olsa karşılığı olacak şekilde belirlendi" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Adıyaman Ekmek Zam
Son Güncelleme:
Mert Ramazan Demir’in yerine yeni yakışıklı. Yalı Çapkını dizisinde olay değişiklik Mert Ramazan Demir’in yerine yeni yakışıklı. Yalı Çapkını dizisinde olay değişiklik
Taşınmazların satışının gündeme geldiği Körfez ülkelerini işaret eden Mehmet Şimşek, yeni ekonomi planı için tarih verdi! Şimşek, yeni ekonomi planı için tarih verdi!
Furkan Andıç Herkesi Çok Üzmüştü! Sevindiren Haber Sonunda Geldi Furkan Andıç Herkesi Çok Üzmüştü! Sevindiren Haber Sonunda Geldi
Düzce'de ulaşım ve suya zam! Düzce'de ulaşım ve suya zam!
ÇOK OKUNANLAR
'Fiyatı artacak' diyen İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere 'acil' uyarı: İnternetten... İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere 'acil' uyarı
'Suriyeliler geldi kuraklık bitti' diyen İkbal Gürpınar, kendisine 'salak' yazan kadını canından bezdirdi 'Suriyeliler geldi kuraklık bitti' diyen Gürpınar, kendisine 'salak' yazan kadını canından bezdirdi
Yaşanan sıcaklıklar hiçbir şey, bu kez Mısır'dan geliyor: 46 dereceyi göreceğiz! Yaşanan sıcaklıklar hiçbir şey, bu kez Mısır'dan geliyor: 46 dereceyi göreceğiz!
İbrahim Tatlıses 'evleniyorum' dedi, gelin adayı ortaya çıktı İbrahim Tatlıses 'evleniyorum' dedi, gelin adayı ortaya çıktı
İstanbullular bugüne dikkat: 20 ilçede saatlerce sürecek elektrik kesintisi İstanbullular bugüne dikkat: 20 ilçede saatlerce sürecek elektrik kesintisi