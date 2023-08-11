Düzce'de ulaşım ve suya zam!

Düzce Belediye Meclisi ağustos ayı ikincisi toplantısı Belediye Meclis Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, ulaşım ve suya zam kararı çıkarken yeni ücretler şöyle gerçekleşti:

- Elektronik kart ile biniş ücreti (tam bilet) 16 TL,

- İndirimli elektronik kart ile biniş ücreti 10 TL,

- Tek kullanımlık bilet ücreti 18 TL,

- Kredi kartı ile biniş ücreti 17 TL,

- Genç kart 81 ile biniş ücreti ise 380 TL oldu.

Ayrıca, meskenlerde su tüketimine dair ise 25 metreküpe kadar 7,81 TL olan birim fiyatı 10,75 TL’ye, 25 metreküpten sonrası ise 15,60 TL’den 21,50 TL’ye yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem