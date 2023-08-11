Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar? (11 Ağustos 2023 Cuma)

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,2 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

Söz konusu verinin ardından ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini sabit bırakma ihtimali yüzde 91 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde bin 667 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında bin 661 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2 bin 740 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 56 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI ARTIŞ

Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.918 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem