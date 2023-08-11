Kriz derinleşti, kartlı harcama rekor kırdı!

Ekonomik kriz, online alışverişlerin çoğalması ve tüketim harcamalarını ertelemeli olarak geri ödeme isteği sonrası kartlı harcamalar rekor kırdı.

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Kriz derinleşti, kartlı harcama rekor kırdı!

Ekonomik krizle dar boğaza sürüklenen yurttaşlar, çareyi kredi kartında buldu.

Bu gelişmeler sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 4 Ağustos haftasında kartlı harcamalar 181,6 milyar TL ile rekor seviyeye ulaştı.

MARKET ALIŞVERİŞİ İLK SIRADA

Market ve Alışveriş Merkezleri 29.5 milyar TL ile en çok kartlı harcama yapılan sektör olarak ilk sırada yer almaya devam etti.

Kriz derinleşti, kartlı harcama rekor kırdı! - Resim : 1

İKİNCİ SIRAYI KAMU VERGİ ÖDEMELERİ OLUŞTURDU

Bir sonraki en çok harcama yapılan sektör 15.8 milyar TL ile "Kamu/Vergi Ödemeleri" olurken, bu sektörü 12.2 milyar TL’lik harcama ile " Çeşitli Gıda" takip etti.

BİLGİSAYAR ALIŞVERİŞİ EN YÜKSEK AZALIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ

Geçen haftaya göre en çok kartlı harcama değişimi; yüzde 19,8 ile "Eğitim/Kırtasiye/Ofis Malzemeleri" sektöründe gerçekleşirken, "Hizmet Sektörleri" yüzde 17,2 ile bu artışı takip etti. "Elektrik-Elektronik Eşya, Bilgisayar" ise yüzde 22,9 oranı ile en yüksek azalış gerçekleşen sektör oldu.

TÜRKİYE'DE KART SAYISI ARTTI

Öte yandan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden elde edilen bilgilere göre; Haziran ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 108,3 milyon, banka kartı sayısı 178,7 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 79,8 milyon adet oldu. Toplam kart sayısı ise 366,8 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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