Dolar/TL, kritik eşiğe sabitlendi!

Türkiye ekonomisinde enflasyonist baskı hakim görüş olarak ortaya çıkarken bir süredir 27 TL bandına yakın seyreden dolar/TL kuru, piyasaların açılışında sabitlendi.

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Dolar/TL, kritik eşiğe sabitlendi!

Enflasyon ve vergi artışlarıyla ekonomik kriz gün yüzüne çıkarken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahalesiyle kur sabit tutulmaya çalışıldı.

Dolar/TL kurunun baskılanması sonrası geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, "Hükümet ve Merkez Bankası dolar kurunun 31 Mart 2024'e yani yerel seçimlere kadar 30 TL'nin altında olması için ellerinden gelen her şeyi yapacak. Dolar kuru 30 Mart 2024'te = 29.90 TL olursa şaşırmayın. Genel seçimlerde aynı stratejiyi yapmadılar mı?" ifadelerine yer verdi.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Bu gelişmeler sonrası bir süredir 27 TL bandına yakın seyreden dolar/TL kuru, gün içi en yüksek 27,40 TL bandınını görürken, 27,04 TL bandında sabitlendi.

Dün doların satış fiyatı 27,03 TL olmuştu.

GÖZLER ABD'DE

Öte yandan ABD'de açıklanan enflasyonun yıllık bazda beklentilerin altında gelmesi sonrasında Fed'in para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalması varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,2 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı da 5 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 21 bin kişi artışla 248 bine yükseldi.

Söz konusu verinin ardından ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler de güç kazanırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini sabit bırakma ihtimali yüzde 89 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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