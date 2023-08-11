Motorine 1 lira 80 kuruş zam

Dolar kurundaki dalgalı seyir, benzin ve motorin fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak motorinin litresine dün geceden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Motorine 1 lira 80 kuruş zam

Motorine dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 80 kuruş zam geldi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

11 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,80 TL zam geldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litresi 38.31 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.13 liradan satılıyor.

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