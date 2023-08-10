Mehmet Şimşek: Son iki ayda rezervler 17.1 milyar dolar arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası brüt döviz rezervinin son 2 ayda 17.1 milyar dolar yükseldiğini belirtti. Toplam brüt rezerv 115.6 milyar dolara, net rezerv 15.7 milyar dolara çıktı.

Mehmet Şimşek: Son iki ayda rezervler 17.1 milyar dolar arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde artış olduğunu belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan Mehmet Şimşek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 2023 Mayıs sonu itibarıyla 98.5 milyar ABD Doları seviyesinde olan brüt rezervler 4 Ağustos haftası itibarıyla 115.6 milyar ABD Doları seviyesine yükseldi. Böylece son iki ayda rezervlerde 17.1 milyar ABD Dolarına varan artış kaydedildi" ifadelerini kullandı.

"Bu dönemde net rezervler ise 20.1 milyar ABD doları yükselişle 15.7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti" diyen Şimşek, şöyle devam etti:

"Rezerv artışlarının, kur korumalı mevduat dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında devam etmesi oldukça anlamlı. Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz."

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